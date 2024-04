/FOTOGALERIE/ Po domácí vysoké výhře nad Borkem zajížděli fotbalisté Dolního Dvořiště v dalším kole I.A třídy na hřiště dalšího soupeře, který se zachraňuje. Takové zápasy se hrají vždy velice špatně.

Fotbalová I.A: Blatná - Dolní Dvořiště 2:4 (1:1). | Foto: Adéla Bršťáková

TJ Blatná - FK Dolní Dvořiště 2:4 (1:1)

Branky: 18. F. Outlý, 87. D. Fiřt - 26., 72. a 76. M. Urazil, 74. M. Tesař. ŽK: 3:2 (Hrubý 2, Fiřt - Aibl, Rozhoň). ČK: 1:0 (54. Hrubý). Rozhodčí: Kollárik - Hanzlíková, Ondřej.

Blatné jde prakticky v každém zápase o všechno. Bylo tedy zřejmé, že to nebudou mít hráči Dolního Dvořiště snadné. Nakonec o všem rozhodla čtyřminutovka ve druhé půli, kdy již hosté hráli přesilovku. "Do Blatné jsme jeli bez výborně hrajícího Kubíka, Kouby, který má také formu, Zemana a Tichého. Naštěstí se vrátili vykartovaní Micák s Tesařem. Do branky šel Posel, který nám ukázal, že se na něj můžeme spolehnout a vedle Jirkala jen roste. Samotný zápas začal pro nás velmi dobře a během 15 minut jsme si vytvořili velké šance. A pak tu máme to “naše”! Místo toho, abychom vedli 3:0, tak si začneme komplikovat zápas vlastními chybami a dokonce pustíme domácí po hrubici do vedení. Poločas jsme srovnali. Bohužel se nám moc herně nedařilo, ale věřil jsem, že zápas zvládneme. Poté jsme dokázali dát tři branky během čtyř minut a bylo hotovo. I když to nebylo z naší strany úplně ono, tak ve finále musím kluky pochválit. Zvládli to za tři body a to se počítá," komentoval utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a pokračoval: "Pokud se ještě vyvarujeme zbytečných chyb, může být pro nás jarní část soutěže velmi zajímavá. V týdnu se pečlivě připravíme na domácí zápas, kdy hrajeme s Planou. Troufnu si říct, že to bude Hit kola."