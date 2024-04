/FOTOGALERIE/ Víkendové kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Českokrumlovsko plno radosti. Všechny tři týmy naplno bodovaly a užívají si postavení v nejlepší pětce celé tabulky.

Fotbalová I.A: Kaplice - Blatná 3:0 (2:0). | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice - TJ Blatná 3:0 (2:0)

Branky: 22. J. Gondek, 29. M. Pulec, 66. J. Štrbačka. ŽK: 0:1 (Bulka). Rozhodčí: Mrosko - Tauber, Jelínek.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Zápas s Blatnou jsme sice zvládli za tři body, ale ukázalo se, že ještě nejsme vyzrálé mužstvo, protože ve chvíli, kdybychom měli mít zápas za stavu 3:0 pod kontrolou, tak z toho naopak uděláme bramboračku. Tentokrát bylo tak osm lidí na vystřídání. Nyní se musíme připravit na Planou, to bude úplně jiný oříšek a tam se teprve ukáže, jestli je náš tým připraven hrát o přední příčky. Tentokrát patří pochvala za předvedenou hru nestárnoucímu Pepimu Gondekovi."

FK Dolní Dvořiště - TJ Borek 6:1 (3:0)

Branky: 11. P. Pechs, 31. a 70. M. Urazil, 33. J. Kubík, 70. vlastní Legdan, 72. F. Kouba - 51. V. Baščevan. Bez karet. Rozhodčí: Vejčk - Valeš, Písek.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Chtěli jsme dát zapomenout na nepovedené utkání ve Vodňanech a udělat fanouškům opět doma radost. Vše vyšlo na jedničku a troufnu si říct, že pro hosty je výsledek ještě milosrdný. Celý tým zahrál velmi dobře. Jansa se Štiftrem si uprostřed výborně rozumí a na to se nabalují další. Rozhoň s Ficalem si na stoperech taktéž rozumí. Ve výborné formě hraje Kubík a povedené utkání odehrál Pecha. Tentokrát si to prostě opět sedlo a věřím, že budeme takto pokračovat dál. Teď nás čeká výlet do Blatné. V týdnu se musíme pečlivě připravit a jet pro body."

Slavoj Hrdějovice - SK Zlatá Koruna 0:2 (0:1)

Branky: 45. M. Kroneisl, 90. F. Persán. ŽK: 2:3 (Filípek, Ridvan - Šebelka, Svoboda, trenér Domin). Rozhodčí: Novák - Tomaň, Klimeš.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: "Každý zápas na hřišti týmu, který hraje o záchranu, je velice složitý. Hrají jednoduchou hru s nakopávanými míči na vysoké hráče. Hrdějovice se snažily hrát na dva rychíky vpředu. Navíc se hrálo na terénu, který domácím vyhovoval. Hrbolaté hřiště, vyšší tráva. Fotbal se moc hrát nedal, ale museli jsme se s tím vyrovnat. Soupeř dvakrát vyhrál a byl na nás nabuzený. My to však zvládli i s kádrem, který z důvodu zranění a vyloučení nyní máme k dispozici. Důležité bylo, že jsme to ustáli, ale nebylo to ani trochu snadné. Hrdějovice, budou doma hodně nebezpečné."