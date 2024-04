/FOTOGALERIE/ Trojice fotbalových celků z Českokrumlovska pokračuje výbornou jízdou I.A třídou. Z domácích hřišť to bylo o víkendu plných devět bodů a všechny tři týmy dál okupují nejepší pětku tabulky skupiny A.

Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Planá u ČB 3:1 (2:0). | Foto: Adéla Bršťáková

Zlatá Koruna – Borek 3:2 (1:1)

Branky: 17. M. Kroneisl, 75. M. Svoboda, 92. J. Wagner – 20. a 81. V. Baščevan. ŽK: 1:0 (Konečný). Rozhodčí: Vejčík – Tupý, Šimek.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: „Klasika, každý proti nám brání a nám nevoní hrát do plných. My soupeři navíc darovali branku na 0:1. My to otočili na 2:1, hráli jsme dál, ale nezvýšili. Udělali jsme další chybu a soupeř vyrovnal. Fotbal se ale hraje až do chvíle, než sudí utkání ukončí. My šli do tlaku a v nastaveném čase po centru dali Wagnerem rozhodující branku. Celkově zápas, na jaké jsme zvyklí, skoro nikdo s námi nechce hrát otevřený fotbal. Jsem rád, že jsme dřeli až do konce a body vybojovali. Máme tři body a nikdo se nebude ptát, jak. Na malém hřišti to soupeři vyhovovalo. Je houževnatý a není to vůbec špatný tým. Je tam řada zkušených fotbalistů."

Dolní Dvořiště – Planá u ČB 3:1 (2:0)

Branky: 11. M. Urazil, 28. P. Micák, 65. Mich. Tesař – 49. P. Svoboda. ŽK: 2:6 (Kubík, Pecha – Lacko, Hotový, Svoboda, Lengyel, Lexa, Carda). Rozhodčí: R. Mráz – Rothschedl, Handšuh.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Čekal nás těžký soupeř, ale i tak jsme chtěli konečně prolomit vzájemné zápasy. Chyběl nám Rozhoň a tak na stopera šel Štifter. Zahrál tam výborně. Samotný zápas jsme zvládli velmi dobře. Malinko mi trnulo, když Planá snížila. Byli jsme asi čtvrt hodiny pod tlakem. Ustáli jsme to a pak nás uklidnil Tesař. Pochvala jde na již zmíněného Štiftera. Jirkal opět ukázal své kvality a výborný zápas odehrál Urazil. Celý tým zahrál velmi dobře a opravdu dobře šlape. Nálada v kabině je výborná a přenáší se to i na hřiště. Překvapen jsem byl i z návštěvy a tímto bych chtěl poděkovat našim fanouškům za podporu a doufám, že s námi vyrazí do Sousedovic.“

Kaplice – Sousedovice 2:0 (1:0)

Branky: 30. Jakub Česák, 50. J. Divoký. ŽK: 0:2 (Hromíř, Šimek). Rozhodčí: Rothschedl – R. Mráz, Handšuh.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas se Sousedovicemi jsme zvládli a jak jsem slíbil, podařilo se odčinit porážku v Plané. Kluci začali skvěle a po čtvrt hodině to mělo být 4:0, ale zahodili jsme spoustu brankových šancí. Pak se prosadil Jakub Česák. Ve druhém poločase jsme přidali Divokým druhou branku a bylo rozhodnuto. Nyní pojedeme na hřiště lídra tabulky do Strunkovic a snad nám to bude padat tam."