/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skupiny I.A třídy zavítal do Čkyně celek Dolního Dvořiště, který až na jedno klopýtnutí prochází jarem zcela suverénně. Tři body si nakonec odvezl i ze Šumavy.

Fotbalová I.A: Čkyně - Dolní Dvořiště 1:4 (1:1). | Foto: Adéla Bršťáková

SK Čkyně - FK Dolní Dvořiště 1:4 (1:1)

Branky: 4. O. Červený - 37. M. Urazil, 56. Mich. Tesař, 72. Š. Štifter, 90. Mac Tesař. ŽK: 2:6 (Král, Chvál - Rozhoň, Kubík, Mac Tesař, Urazil, trenér Bršťák, asistent Hošek). Rozhodčí: Ondřej - Kollárik, Ťupa.

"Na Dvořiště jsme se připravovali, jak nejlépe to šlo. Středeční trénink v šestnácti lidech dlouho nepamatuji. Jen tak dal. Věděli jsme, jak Dvořište hraje a jaké má hráče. Z posledních šesti zápasů mělo 18 bodů. Podle toho jsme přizpůsobili sestavu a systém. Výsledek vypadá jednoznačně jako propadák, ale kdo tu byl a viděl, co všechno jsme zahodili, tak možná kroutí hlavou ještě doteď. Já klukům přesto za výkon musím poděkovat a pouze jedna výtka, a to produktivita. Hosté mají zkušený tým a to v konečném výsledku bylo podstatné. Dokud kluci mohli a koncentrovali se na sto procent, tak tým dobře držel taktiku. Bohužel, je třeba vyzdvihnout kvalitu soupeře a třeba nahrávka na vyrovnání na 1:1 byla opravdu učebnicová. Přesto kluky chválím a soupeři blahopřeji ke třem bodům," komentoval utkání čkyňský trenér Jan Děd a dodal: "Jinak děkuji opět našim fans, kterým v úvodu před utkáním poděkovala paní starostky, neboť sami se pustili do obnovy tribuny a střídaček, děkujeme. A pak rozjeli opět svou hlasitou show a nutno zmínit i diváky z Dolního Dvořiště, kteří vytvořili hezkou fotbalovou kulisu. No a večer to završila Sparta, takže té také dodatečně gratuluji. Za týden jedeme k derby do Vimperka. Přijďte nás podpořit."

Tatran zlomil poslední celek tabulky I.A třídy až v poslední půlhodině utkání

"Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Opět jsme museli řešit absence. Ale i tak jsme samozřejmě jeli pro body. Samotná výhra se nerodila vůbec lehce. Domácí dobře brání, nedají nic zadarmo, dokonce šli do vedení. Ale jak jsem několikrát zmiňoval, tým už dokáže takové zápasy zvládat. Byli jsme trpěliví a přišlo to. Do poločasu jsme srovnali. Druhý poločas už byl i na šance bohatší a povedlo se nám odskočit na dva góly. Bohužel jsme malinko vypadli ze hry a domácí se dostali do dvou velikých šancí. Ale Jirkal vytáhl vždy famózní zákrok. Na konci jsme si to pojistili a body si vezli domů. Těžký zápas, ale zvládnutý. Kabinu musím pochválit. Šlapou jak hodinky. Ale tentokrát vyzdvihnout musím Micáka. Není fit s nohou, šel na stopera,a jeho výkon byl výborný," komentoval utkání hostující trenér Štefan Bršťák a dodal: "Teď nás čeká Kameňák. Tým, který je pro nás velmi nepříjemný. Ale v týdnu se připravíme a uděláme fanouškům radost."