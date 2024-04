/FOTOGALERIE/ Po porážce v minulém kole A skupiny I.A třídy ve Vodňanech se chtěli fotbalisté Dolního Dvořiště rehabilitovat dobrým výkonem. Doma doslova přejeli Borek a nastříleli mu šest branek.

Fotbalová I.B třída: Dolní Dvořiště - Borek 6:1 (3:0). | Foto: Adéla Bršťáková

FK Dolní Dvořiště - TJ Borek 6:1 (3:0)

Branky: 11. P. Pechs, 31. a 70. M. Urazil, 33. J. Kubík, 70. vlastní Legdan, 72. F. Kouba - 51. V. Baščevan. Bez karet. Rozhodčí: Vejčk - Valeš, Písek.

Fotbalisté Dolního Dvořiště rozhodli proti celku, který bojuje o záchranu, prakticky v první půlhodině. "Chtěli jsme dát zapomenout na nepovedené utkání ve Vodňanech a udělat fanouškům opět doma radost. Vše vyšlo na jedničku a troufnu si říct, že pro hosty je výsledek ještě milosrdný. Celý tým zahrál velmi dobře. Jansa se Štiftrem si uprostřed výborně rozumí a na to se nabalují další. Rozhoň s Ficalem si na stoperech taktéž rozumí. Ve výborné formě hraje Kubík a povedené utkání odehrál Pecha. Tentokrát si to prostě opět sedlo a věřím, že budeme takto pokračovat dál. Teď nás čeká výlet do Blatné. V týdnu se musíme pečlivě připravit a jet pro body," hodnotil utkání domácí trenér Štefan Bršťák.