/FOTOGALERIE/ Ke generálce na jarní start I.A třídy si fotbalisté Dolního Dvořiště zajeli do Boršova, který hraje v horní polovině A skupiny I.B třídy. S chutí si tam zastříleli.

Fotbalová příprava: Boršov - Dolní Dvořiště 3:11 (1:3). | Foto: Adéla Bršťáková

FK Boršov nad Vltavou - FK Dolní Dvořiště 3:11 (1:3)

Branky Dolního Dvořiště: M. Urazil a Š. Štifter 3, Michael Tesař a F. Kouba 2, L. Jansa.

Generálka dopadla pro hráče Dolního Dvořiště brankově až nadmíru dobře. "Ke generálce jsme vyrazili do Boršova. Kluci si s chutí zastříleli a doufám, že si něco nechali na první jarní kolo. Samotný zápas mi ukázal taktéž, na čem musíme ještě zapracovat. Na co se zaměřit. Domácí s námi drželi krok asi do 60. minuty. Poté bohužel odpadli a malinko rezignovali," hodnotil duel trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a pokračoval: "I tak ale věřím, že jsme dobře připraveni a v týdnu to doladíme. Do tréninku by se měli zapojit Rozhoň s Jirkalem, kteří laborovali se zdravím, ale už by měli být připraveni. Čeká nás nepříjemný Vimperk. Měl jsem možnost je vidět v Milevsku a jak jsem už říkal, věřím, že na start jsme dobře připraveni."