/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ze sedmého místa vyběhnou do jarní části A skupiny I.A třídy fotbalisté FK Dolní Dvořiště. Rádi by na konci sezony byli minimálně o dvě příčky výše.

Mac Tesař dává vedoucí gól Dolního Dvořiště do sítě SK Čkyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Po první polovině A skupiny fotbalové I.A třídy mají fotbalisté Dolního Dvořiště vyrovnanou bilanci šesti výher a stejného počtu porážek. K tomu přidali jednu remízu. Suma sumárum to znamená sedmé místo a poměrně klidný střed tabulky.

Zimní přípravu v příhraničním klubu podřídili tomu, aby na jaře své postavení vylepšili. "Co se týká samotné přípravy, tak nám začala první týden v únoru. Do soustředění jsme vlastně pořádně míč neviděli a odehráli dva zápasy prakticky z ničeho. Po zrušení utkání s Roudným pro velkou absenci hráčů v našem týmu jsme si pak v týdnu dali přípravu s divizním Krumlovem. Dokázali jsme držet krok, ale bylo to nad naše síly. Tentýž týden jsme ještě stihli odehrát zápas s Kardašovou Řečicí, kvalitním soupeř, který nás celkem prověřil. Týden nato jsme už vyrazili na tradiční soustředění. To se povedlo a zápas byl jen trešnička na povedeném soustředění," shrnul zimní přípravu trenér Štefan Bršťák.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ke generáce vyrazili hráči Dolního Dvořiště do Boršova nad Vltavou na hřiště třetího týmu A skupiny I.B třídy. Domácím nasypali jedenáct branek. "V Boršově jsme si docela zastříleli," komentoval spokojeně výhru trenér a dodal: "Celkove příprava nebyla nejhorší, ale bohužel nás potkala zranění, nemoce a nebylo to tudíž úplně ideální. Ale jak říkám. Nejhorší to nebylo."

Nyní jsou již dny tvrdé řehole zapomenuty a v sobotu vyrážejí hráči z Českokrumlovska na stadion Šumavanu Vimperk. Ten doma přetlačili v pořádné přestřelce 5:4. "Co se týče cílů do jarní části, tak tam je jasno. Chceme do první pětky a věřím, že na to tým máme. Posily se osvědčily a výborně zapadly do týmu. Na sobotu jsme připraveni a jedeme pro body, i když to bude těžký oříšek," dodal před prvním utkáním jara trenér Bršťák.