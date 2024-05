/FOTOGALERIE/ V pátečním podvečeru zavítal do Dolního Dvořiště lídr A skupiny fotbalové I.A třídy ze Strunkovic nad Blanicí k předehrávce 21. kola. Domácí pokračovali ve své jarní krasojízdě a i tentokrát brali tři body.

I.A třída: Dolní Dvořiště - Strunkovice 1:0 (1:0). | Foto: Adéla Bršťáková

FK Dolní Dvořiště - Strunkovice nad Blanicí 1:0 (1:0)

Branka: 8. M. Urazil. ŽK: 5:6 (Kubík, Jansa, Micák, Pecha, Zeman - J. Žurek 2, Dvořák, Hovorka, Zoubek, Páník). ČK: 0:1 (69. J. Žurek). Rozhodčí: Švec - Pečenka, Písek. Diváci: 300.

Před výbornou diváckou kulisou se odvíjela fotbalová bitva se vším všudy. Tu rozhodla jediná branka domácího snipera Marka Urazila hned v úvodu utkání. Pro hosty to znamená druhou porážku v sezoně. Nic to však nemění na jejich suverénním vedení v tabulce, jelikož i po ní mají pět kol před koncem sezony luxusní náskok osmi bodů na druhou Zlatou Korunu.

"Čekal nás těžký soupeř, skoro již postupující do krajského přeboru. Ještě dopoledne před utkáním jsem řešil, jak to postavit. Chyběl nám Jirkal, Rozhoň, Fical, F. Kouba, Tichý a Mac Tesař nebyl vůbec fit. Tímto bych chtěl poděkovat klukům z béčka, že nám šli pomoct alespoň na lavičku. Museli jsme obětovat ofenzivu, když šel na stopera Štifter s Micákem. Věděli jsme, že musíme být trpěliví, že šancí moc být nemusí, ale když to přijde, musíme nekopromisně trestat. Přišlo to hned v osmé minutě. Marek Urazil to trefil krásně. Byl to boj, zejména když hosté šli do deseti. Hnali se za vyrovnáním, ale ustáli jsme to. Kdybych měl někoho vyzdvihnout, tak jednotlivce tentokrát nemohu. Opravdu celý tým šlapal na jedničku, všechna chvála patří všem, celé kabině. I když nám chyběli hráči, tak jsem i tak měl v sobě, že to jsme schopni zvládnout. Jak jsem už říkal nedávno, v týmu je neskutečná pohoda a přenáší se to na hřiště. Teď jedeme do Čkyně a i tam chceme loupit," hodnotil utkání se Strunkovicemi domácí trenér Štefan Bršťák.

"Utkání se mi nehodnotí dobře, dle mě přišla zbytečná prohra. Gól jsme dostali velmi brzy, kdy se po nešťastném odrazu od našeho hráče dostal míč k Urazilovi, který nedal Vojtíškovi šanci. Do přestávky jsme si my i domácí vytvořili nějaké šance, ale bez gólového efektu. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Domácí pozorně bránili a vyráželi do rychlých protiútoků. Zlom přišel po našem vyloučení, kdy se kluci semkli a začali šlapat. Byly tam tak tři gólové šance, které jsme však nevyužili. V závěru jse hráli vabank, ale tentokrát bychom gól nedali, i kdyby se hrálo do druhého dne. Myslím, že spravedlivá by byla dělba bodů, ale na to se nehraje. Jedeme dál a musíme se pořádně připravit na další utkání," zhodnotil duel vedoucí strunkovického celku Roman Žurek starší.