/FOTOGALERIE/ Tahákem víkendového kola A skupiny I.A třídy bylo derby z Českokrumlovska mezi pátým Dolním Dvořištěm a druhou Zlatou Korunou. Z boje vyšli vítězně domácí po výsledku 5:1

Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Zlatá Koruna 5:1 (1:0). | Foto: Foto: Lukáš Hoďánek

Dolní Dvořiště – Zlatá Koruna 5:1 (1:0)

Branky: 32. Kubík, 53. Michael Tesař, 80. Kouba, 88. vlastní Kroneisl, 92. Štifter – 75. Konečný. ŽK: 1:5 (Kuzma – Kroupa, Kollár, Konečný, Persán, Svoboda). ČK: 1:1 (42. Micák – 42. Beránek). Rozhodčí: R. Mráz – Rotschedl, Jelínek. Diváci: 280.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Do zápasu jsme vstoupili ustrašeně, až s moc velkým respektem. Přestáli jsme však tlak a hru Zlatky. Po vedoucím gólu jsme začali konečně plnit to, co jsme si řekli a poločas vyhráli. V kabině jsme si k výkonu něco řekli a brzy po přestávce dokázali odskočit na dva góly. Hosté snížili a upřímně jsem se bál, co to s klukama udělá. Naštěstí nás uklidnil Fanda Kouba. Výhra je velmi cenná a udělala mi neskutečnou radost. Hosté byli fotbalovější, to beze sporu. My jsme ale chtěli vyhrát a naše hra dělala soupeři problém. Děkuji všem za výkon a výsledek. Musíme jít zapas od zápasu a věřím, že jsme schopni podávat kvalitní výkony, dělat dobré výsledky a přinášet radost našim fanouškům."

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: „Opět naše stará bolest, nedáme gól. Měli jsme utkání rozhodnout v první půli. Když nedáme góly, přicházejí emoce, nedohrané souboje. Nejhorší je, že se snažíme hrát fotbal a nakonec prohrajeme 1:5. Ale s tím se nedá nic dělat, soupeř byl v zakončení efektivnější než my. Celkově to byl vypjatý boj, stejně jako před týdnem s Kaplicí. Byly v tom emoce, tvrdší zákroky, dvě červené. Na koukání nic moc. Ale jak jsem říkal, měli jsme rozhodnout do přestávky. Ještě ve druhé půli jsme snížili na 2:1, dostali jsme nesmyslný gól na 3:1. Měli jsme opět na snížení a pořád by se to dalo hrát. Ale my gól nedáme a když už jsme tu šanci měli, tak tam byl gólman Jirkal. Z mého pohledu jsme byli fotbalově mírně lepší, ale chybí nám ta třešnička na dortu v podobě gólů. Ale nedá se nic dělat, jedeme dál."