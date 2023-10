/FOTOGALERIE, VIDEO/ Osmé kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Českokrumlovsko šest bodů. O ty se postaraly shodnými výhrami 3:2 celky Zlaté Koruny a Dolního Dvořiště. Zastavit lídra tabulky se nepodařilo hráčům Kaplice.

Fotbalová I.A: Zlatá Koruna - Blatná. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2).

Branky: 29. P. Micák, 41. Š. Štifter, 66. P. Pecha - 22. M. Hromíř, 42. J. Šourek. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Ovčáček - Hakr, Kotnauer.

1/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 2/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 3/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 4/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 5/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 6/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 7/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 8/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 9/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 10/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 11/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 12/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 13/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 14/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 15/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 16/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 17/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 18/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 19/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 20/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 21/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 22/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 23/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2). 24/24 Zdroj: Adéla Bršťáková Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Sousedovice 3:2 (2:2).

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Do zápasu jsme šli po výprasku v Plané s tím,že musíme urvat doma body. Bohužel, do stavu nemocných usedli Urazil s Aiblem, Krenauer šel na hřiště se špatným kolenem, když ho v pátek čeká plánovaná operace, navíc se při rozcvičce zranil gólman Posel. Do branky musel náš univerzální hráč Kubík. Takže obava ze zápasu byla. První poločas byl z naší strany hodně fotbalový. Kluci hráli opravdu výborně. I když jsme prohrávali, tak jsme to opět rychle otočili. Bohužel, hned z rozehrávky zaskočil Kubíka hostující hráč a napálil míč přímo za jeho záda. Druhý poločas už povedený tolik nebyl. Ale tým se semkl a dokázal urvat výhru. Stálo při nás i štěstí, když Pecha s Kuzmou vykopávali míč s brankové čáry. I tuhle výhru jsme potřebovali. Kluky chválím, že to oddřeli. Pochválit musím ale mladého Pechu. Měsíc laboroval s nemocí, do zápasů nastupoval, i když nebyl fit. Podepisovalo se to na jeho výkonech, ale dnes hrál výborně a výkon korunuval vítězným gólem. Zmínit musím i Micáka s Kubíkem. Micák hraje poslední zápasy ve velké pohodě a Kubík, i když chyboval u prvního gólu, tak nás podržel v určitých fázích zápasu. Je to hráč, ne gólman a jen ukazuje, jak je důležité mít v týmu takového hráče. Teď nás čeká výjezd do Strunkovic. Doufám, že se začneme dávat pomalu do pořádku a věřím, že se může opakovat scénář z minulé sezony kdy jsme tam dokázali urvat bod. Tímto bych chtěl vyzvat všechny fanoušky aby vyrazili s námi. Bus bude vypraven."

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

SK Zlatá Koruna - TJ Blatná 3:2 (3:0)

Branky: 3. J. Zajíc, 18. J. Sláma, 31. V. Beránek - 57. J. Říha, 90. A. Bulka. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Smola - Němec, Kaštánek.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny hodnotí duel na videu:

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Spartak Kaplice - Strunkovice nad Blanicí 1:4 (1:2)

Branky: 34, M. Pulec - 7. J. Nosek, 25. R. Žurek, 70. a 75. S. Pravda. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Leiš - Hrušková, Mrosko.

1/6 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Kaplice - Strunkovice. 2/6 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Kaplice - Strunkovice. 3/6 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Kaplice - Strunkovice. 4/6 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Kaplice - Strunkovice. 5/6 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Kaplice - Strunkovice. 6/6 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Kaplice - Strunkovice.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Stále stejná písnička. Sedm minut držíme balon, tlačíme soupeře a pak přijde individuální chyba a prohráváme. Pak již je těžké něco dohánět proti takovému soupeři, jakým Strunkovice jsou. Blahopřeji soupeři ke třem bodům. My se z té deky musíme dostat sami jen a jen tréninkem a přístupem."