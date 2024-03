/FOTOGALERIE/ Po úvodní jarní prohře zavítali kapličtí dorostenci k dalšímu utkání fotbalové I.A třídy do Hrdějovic. Domácí hostům pozici na hřišti poměrně hodně usnadnili, když do zápasu kvůli různým absencím jen v deseti hráčích.

I.A dorostu: Hrdějovice - Kaplice 0:14 (0:6). | Foto: Libor Granec

TJ Slavoj Hrdějovice – TJ Spartak Kaplice 0:14 (0:6)

Branky: 6., 51., 74., 75., 87. J. Janda, 5., 9., 69. Hranchak, 37., 46., 61. pen. J. Kaňka, 1., 33. Jak. Fejtek, 71. Podr. ŽK: 0:2 (Vosika, L. Vávra). Rozhodčí: P. Šťastný – Douda (N), T. Vávra (N).

Sestavy - Hrdějovice: Jinda – Klimeš, D. Kaňka, Jílek, Lafata, Vach, Samohýl, Savula, Petříště, Krieg. Kaplice: M. Říha – Podr, L. Vávra, Šedivý, Martyn, J. Janda, J. Kaňka, P. Dreiling, Jak. Fejtek, Vosika, Hranchak. Střídali: Hrechukh, J. Krátký, D. Krátký.

Přesilovku Kapličtí využili hned v první minutě, kdy se zleva ve vápně dostal do zakončení Jakub Fejtek a střelou na bližší tyč překvapil brankáře Jindu – 0:1. V páté minutě už to bylo o dva góly, když se ve vápně dostal k odraženému míči Oleksandr Hranchak a střelou po zemi k tyči upravil na 0:2. Vzápětí se po přihrávce za obranu v koncovce prosadil i Jakub Janda – 0:3. V deváté minutě pěkná kombinace hostů, po Dreilingově přihrávce zatáhl balón po pravé straně Podr a jeho přízemní centr uklidil do brány Oleksandr Hranchak – 0:4. A bylo prakticky po zápase. Další nepříjemnost pro Hrdějovické nastala, když musel odstoupit ze hry zraněný Savula. Na další gól se čekalo až do 33.é minuty, kdy po Jandově přihrávce neprostřelil gólmana Jindu Hranchak, ale vyražený míč dorazil do brány Jakub Fejtek – 0:5. Na poločasových 0:6 upravil skóre osm minut před pauzou z přímého kopu Jan Kaňka, gólman si na míč sáhl, ale změně stavu nezabránil.

OBRAZEM: Derby Dolňáku se Zlatkou objektivem fotografa Lukáše Hoďánka

I po změně stran se pokračovalo v nastoleném trendu. Hrálo se na jednu branku. Kapličtí znovu skórovali hned v první minutě. Po narážečce se Šedivým přesně mířil Jan Kaňka – 0:7. V 51. minutě ve vápně Vosika vybojoval míč pro Jakuba Jandu, který pohodlně skóroval – 0:8. Po hodině hry fauloval ve vápně Klimeš Podra a pískala se penalta. Jan Kaňka ji s přehledem proměnil – 0:9. Kapličtí dál diktovali tempo hry. Po zpětné přihrávce od Jakuba Krátké skóroval křížnou střelou Oleksandr Hranchak – 0:10. Záhy se po centru Hrechukha ranou z první prosadil před brankářem Jan Podr – 0:11. Pak v krátkém sledu skóroval dvakrát Jakub Janda a už to bylo 0:13. Závěr zápasu dohrávali Hrdějovičtí již v minimálním množství sedmi hráčů. Na to, jak postupně odstupovali ze hry domácí fotbalisté, reagoval kaplický trenér, který také stahoval hráče ze hry. V samotném závěru zápasu tak bylo na hřišti dost volného prostoru. Konečnou podobu dostal výsledek tři minuty před koncem, kdy svým, pátým gólem v zápase uzavřel skóre na konečných 0:14 Jakub Janda. Spartakovci dali zapomenout na prohru s Vacovem, když oslabeného soupeře doslova převálcovali.

Autor: Libor Granec