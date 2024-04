/FOTOGALERIE/ Po drtivé výhře nad Hrdějovicemi v minulém kole I.A třídy fotbalového dorostu hostili Kapličtí soupeře ze Čkyně. Domácí trenér využil možnost tým doplnit o hráče ze starších žáků, a tak měl k dispozici plnou soupisku osmnácti hráčů. Hostující lodivod mohl jen závidět. Čkyňští museli zápas v teplém letním počasí odehrát bez možnosti střídání.

I.A třída dorostu: Kaplice - Čkyně 2:0 (1:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Čkyně 2:0 (1:0)

Branky: 37. P. Dreiling, 65. Kaňka. Rozhodčí: Švec – T. Vávra (N), Kalianko (N).

Sestavy - Kaplice: M. Říha – Podr, Behman, Šedivý, Martyn, Hrechukh, J. Kaňka, P. Dreiling, Tafallari, J. Janda, Hranchak, Střídali: A. Komárek, L. Vávra, P. Janek, Mrenica, Sedláček, P. Kučera, D. Krátký. Čkyně: Chrášťanský – S. Schettini, Škopek, Remeš, Horčic, Kotál, Nezbeda, Kalianko, Růžička, Švík, Kočovský.

Ve třetí minutě domácí obléhali branku soupeře, obránci Čkyně zablokovali několik střel, až zakončení Dreilinga prošla na brankáře, ale Chrášťanský byl na zemi včas a míč chytil. O několik minut později se ke střele dostali i hosté, pokus Růžičky nenadělal Říhovi větší potíže. Domácí byli lepším týmem v kombinaci, měli míč častěji na svých kopačkách. Hosté hráli jednoduše na dlouhý balón, byli důrazní, a velmi obětaví při blokování střel. V 18. minutě se z pravé strany protáhl do vápna Hranchak, zpětnou přihrávkou oslovil Jandu, ten z první branku minul přízemní střelou. Ve 24. minutě velký závar před čkyňským brankářem, ale ani jedna rána na něj neprošla, neboť bránící spoluhráči se doslova překonávali. Po půlhodině hry Podr přesnou přihrávkou podél lajny nastartoval rozběhnutého Jandu, ten pronikl do vápna, z úhlu bránu těsně přestřelil. Ve 34. minutě se na výpad do otevřené obrany dostal hostující Kalianko, z hranice vápna mířil pod břevno, Říha dokázal jeho pokus vytěsnit na rohový kop. Bezbrankový stav se změnil až za tři minuty a radost měli Kapličtí. Po další zablokované střele Hranchaka se za vápnem do míče opřel Pavel Dreiling a křížná střela po zemi si našla cestu přesně k levé tyči – 1:0. Stejný hráč pak střílel i v samotném závěru prvního poločasu, ale v tomto případě branku soupeře minul.

Mladí fotbaloví gólmani z Českokrumlovska se sešli na společném tréninku

I druhý poločas začali aktivněji domácí dorostenci. Hned v první minutě po narážečce zakončoval z levé strany Mrenica, proti střele na bližší tyč zakročil Chrášťanský pohotově nohou. O několik minut později měl pak hostující gólman štěstí, když na tyči skončila Dreilingova střela po zemi. V 55. minutě si zavařil střídající gólman Kaplice Denis Krátký, kterého obral o balón Kalianko, ale svou šanci na vyrovnání prováhal, vracející se obránci jej dokázali vytlačit mimo střelecký úhel a ze šance nebylo nic. Kapličtí dorostenci zápas definitivně zlomili o deset minut později. Dreiling ideální kolmou přihrávkou našel na levé straně rozběhnutého Kučeru, jeho centr sice Chrášťanský dokázal vyrazit, ale dobíhající Jan Kaňka napálil balón nekompromisně do brány – 2:0. O chvíli později po další průnikové přihrávce Dreilinga mohl vedení navýšit Janda, ale soupeřova brankáře nepřekonal. Poté pálil nad bránu zpoza šestnáctky Tafallari. Hosté byli neblíže gólu minutu před koncem, kdy střela kapitána Samuela Schettiniho skončila na břevně. Spartakovci zvítězili zaslouženě, soupeř byl však houževnatý a výhra se nerodila lehce.

Autor: Libor Granec