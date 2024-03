/FOTOGALERIE/ Na úvod jara se utkal třetí tým tabulky I.A třídy dorostu s pátým. Před zápasem měli domácí k dobru dva body. Na podzim ve Vacově po remíze 3:3 brali bod navíc po penaltovém rozstřelu.

I.A třída dorostu: Spartak Kaplice - SK Vacov 2:3 (1:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Vacov 2:3 (1:1)

Branky: 14., 58. Hranchak – 35., 49. Jáchym, 83. Kuneš. ŽK: 3:2 (Kaňka, Podr, Behman – Mart Čtvrtník, Jáchym). Rozhodčí: Velfl – Krátký (N), Švihel (N)

Sestavy - Kaplice: M. Říha – Podr, L. Vávra, Behman, Šedivý, J. Janda, Jak. Fejtek, P. Dreiling, Kaňka, Vosika, Hranchak. Střídali: P. Kučera, Martyn, Hrechukh, Sedláček, J. Krátký, Mrenica, D. Krátký. Vacov: Jos. Boška – K. Česánek, Josefík, Mart. Čtvrtník, Rejšek, Němec, Václavík, Kuneš, Matějka, F. Čtvrtník, Jáchym. Střídali: Mir. Čtvrtník, Voldřich, Švec, Bláha, P. Česánek, Ji. Boška.

V jarní odvetě začali aktivněji Kapličtí. Byli více na míči, hýřili aktivitou. V 10. minutě tečovaná střela Kaňky skončila těsně mimo. Ve 14. minutě byli domácí za dobrý vstup do zápasu odměněni vedoucím gólem. Na pravé straně měl dostatek času a prostoru k centru Dreiling a Oleksandr Hranchak po parádním výskoku skóroval nezadržitelně hlavou – 1:0. Krátce nato měli domácí trestný kop. Přízemní ránu vyslal Vávra, gólman Josef Boška se štěstím míč vytáhl na rohový kop. Ve 26. minutě nespěl v gólové pozici Janda. To už se začali více do hry dostávat i hosté. Po půlhodině hry měl slibnou možnost kapitán Kuneš, v těžké pozici mířil mimo bránu. Vacovští dorostenci udeřili po standardní situaci. Po rohovém kopu Švece taktéž povedenou hlavičkou srovnal skóre Petr Jáchym – 1:1. Hosté dokonce ještě mohli dokonat obrat ve skóre před půlí, ale Kuneš po sólovém úniku poslal míč pouze nad bránu Spartaku.

Co se Vacovským nepodařilo před půlí, povedlo se po několika minutách v dějství druhém a opět po rohovém kopu. Centroval Švec a na přední tyči Petr Jáchym tentokráte nohou skóroval – 1:2. Hosté si vedení příliš dlouho neužili. Za dalších devět minut bylo znovu vyrovnáno. Obránci Vacova nezachytili průnikovou přihrávku Dreilinga a Oleksandr Hranchak sám před brankářem nezaváhal – 2:2. Oba dva týmy chtěly v zápase zvítězit a posledních dvacet minut zápasu bylo hodně zajímavých. Nejprve chybu hostů nepotrestal Janda, když zprava přízemní střelou rozvlnil pouze boční síť. Na druhé straně těsně vedle brány skončila tečovaná střela Kuneše. Vzápětí měl gól na noze hostující Bláha, bránu Spartaku netrefil. Na druhé straně se mezi tři soupeřovy tyče nevešla přízemní střela Podra. Sedm minut před koncem padlo rozhodnutí. Po centru Jandy měl rozhodnutí na kopačce Martyn, napálil míč však jen do tyče a odražený míč se od dobíhajícího Hranchaka odrazil pouze nad břevno. Vzápětí platilo otřepané, nedáš, dostaneš. Kapličtí místo centru z pravé strany se přihrávkami dostali až na poloviny hřiště, kde chyboval stoper a František Kuneš svůj sólo únik zakončil úspěšnou kličkou – 2:3. Kapličtí ještě byli blízko k vyrovnání. Ale po rohovém kopu Dreilinga hlavičkoval těsně mimo Kučera.

Autor: Libor Granec