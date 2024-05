/FOTOGALERIE/ V dalším kole fotbalové I.A třídy přivítali kapličtí dorostenci na svém hřišti soupeře z Borku. V minulém kole oba celky remizovaly, když dokázaly o body obrat favority. Kapličtí remizovali na půdě lídra tabulky z Rudolfova a prohráli následný penaltový rozstřel. Borek doma plichtil s druhým Mokrým a na penalty dokázal vyhrát.

Fotbalová I.A dorostu: Spartak Kaplice - Borek 2:2 (1:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FK Borek 2:2 (1:1) pen. 4:3

Branky: 12., 73. J. Janda, rozh. pen. Hrechukh – 26. Ad. Arnošt, 53. Novák. ŽK 2:2 (Kaňka, P. Dreiling – Dvořák, Legdan). Rozhodčí P. Šťastný – T. Vávra (N), Fajman (N).

Sestavy - Kaplice: M. Říha – F. Šedivý, L. Vávra, Behman, P. Kučera, Sedláček, P. Dreiling, Kaňka, Hrechukh, J. Janda, Hranchak. Střídali: Mrenica, J. Krátký, P. Janek, Martyn, Jak. Fejtek, Bican. Borek: Farka – J. Kolár, Šuchaň, Ad. Arnošt, Legdan, Ant. Arnošt, Votruba, Dvořák, D. Kolár, Bláha, Hučík. Střídali: Přibyl, Novák, Fajman.

Utkání začali aktivněji Spartakovci, ale do vážnější možnosti se ne a ne dostat. Bezbrankový stav přesto dlouho nevydržel. Ve 12. minutě pláchnul po pravé straně bránícím soupeřům Jakub Janda, protáhl se až do vápna a přízemní střelou ke vzdálenější tyči poslal Spartak do vedení – 1:0. Ve 26. minutě bylo vyrovnáno. Špatnou malou domů zahrál brankáři Kučera, u míče dříve než vybíhající gólman Matěj Říha byl útočící Adam Arnošt, který skluzem poslal balón do sítě – 1:1. V posledních minutách prvního poločasu si mohli Kapličtí vzít vedení na svou stranu. Nejprve po rohovém kopu Dreilinga hlavičkoval pouze do připraveného brankáře Farky Martyn. Ve 41. minutě Kaňka ideální přihrávkou uvolnil Martyna, ten se z pravé strany dostal až před brankáře, Farku prostřelit nedokázal. Krátce před odchodem do kabin měli domácí výhodu standardní situace. Vávra ji rozehrál na Dreilinga, ten pálil z hranice velkého vápna těsně vedle.

Do druhého poločasu udělal domácí kouč v sestavě hned pět změn. Do hry se dostalo hned několik starších žáků. Po čtyřech minutách hry Martyn vyvezl míč, po jeho nahrávce Mrenica ideálně sklepnul balón pro Jakuba Jandu, ten byl ve stoprocentní příležitosti, ale branku Borku těsně minul. V 52. minutě se ke střele dostal hostující Dvořák, střídající gólman Bican konečky prstů střelu vytáhl na tyč. Nedlouho poté však mladý gólman Spartaku chyboval, když nastřelil dotírajícího Ondřeje Nováka, od kterého se míč odrazil za brankovou čáru – 1:2. Krtáce nato mohlo být vyrovnáno, když se v další příležitosti ocitl Janda, mířil však jen do brankáře Farky a následná střela Dreilinga zpoza šestnáctky cíl nenašla. Domácí se vyrovnání dočkali v 73. minutě. Rozehráli rohový kop nakrátko, Kaňka se z pravé strany protáhl do střelecké pozice, jeho pokus zastavilo břevno, hlavou dorážel Jakub Krátký, míč zastavila tyč, ale Jakub Janda dokázal balón poslat do soupeřovy brány - 2:2. Tímto výsledkem skončil i celý zápas.

Po týdnu si tak oba týmy zopakovaly penaltový rozstřel. V první sérii uspěl hostující kapitán Legdan, Sedláček vyrovnal. Ve druhé rundě hostující Votruba napálil míč do břevna a Mrenica poslal Spartak do výhody. Navíc v dalším kole gólman Matěj Říha zneškodnil penaltu Davidu Kolárovi, jenomže následně selhal i Lukáš Vávra. Šuchaň vyrovnal, Spartaku vrátil náskok Kaňka. V páté sérii vykřesal jiskru naděje pro hosty gólman Farka, když se nemýlil a srovnal na 3:3. Jako poslední se k penaltě postavil Artem Hrechukh, Farkovi nedal šanci a Spartaku zajistil bod navíc.

Autor: Libor Granec