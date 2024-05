/FOTOGALERIE/ Kapličtí fotbaloví dorostenci v dalším utkání I.A třídy doma hostili soupeře z Mokrého. I když hrál třetí tým tabulky s druhým, tak favority byli hosté, pro které hovořil velký bodový náskok.

I.A dorostu: Kaplice - Mokré 0:2 (0:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Mokré 0:2 (0:1)

Branky: 39. Paráček, 71. Alexa pen. ŽK 5:0 (Hrechukh 2, J. Janda, P. Dreiling, Behman). ČK: 1:0 (79. Hrechukh).

Sestavy - Kaplice: M. Říha – Podr, L. Vávra, Behman, F. Šedivý, Martyn, P. Dreiling, Nowak, Hrechukh, J. Janda, Hranchak. Střídali: Jak. Fejtek, D. Krátký. Mokré: V. Šnedorfer – Mich. Pupek, Maštera, Hrabánek, Vítů, Paráček, Fošum, Mat. Pupek, Alexa, R. Šimon, Stárek. Střídali: Kroupa, J. Šnedorfer, P. Šimon, Beránek, Maleček, Strnad, Kohout.

Domácí hráli dobře. Bohužel, stejně jako v minulém kole, doplatili na špatnou koncovku. Už v páté minutě po krásné Dreilingově kolmé přihrávce šel sám na brankáře Janda, trefil však jen vybíhajícího Vítka Šnedorfera. Po čtvrthodině hry si domácí vypravovali další vyloženou brankovou příležitost. Nowak našel na pravé straně rozbíhajícího se Martyna, ten se dostal do vápna, před brankou našel Hranchaka, který však v gólovce míč netrefil ideálně a nasměroval jej jen do míst, kde byl připravený hostující brankář. Domácí byli ve hře dopředu lepší a aktivnější. V 18. minutě z dálky tvrdě pálil Podr, Vítek Šnedorfer jeho ránu pouze vyrazil před sebe, Hranchak ovšem nedokázal míč dorazit do brány. Za další dvě minuty další tutové šance spartakovců. Po spolupráci Nowaka s Dreilingem byl sám před brankářem Janda, křížné zakončení se mezi tři tyče soupeře jen těsně nevešlo. Za neproměněné šance Kapličtí tvrdě pykali. Ve 36. minutě po rohovém kopu Paráčka hlavičkoval na zadní tyči kapitán Fošum jen do tyče. Za další tři minuty už se hosté vedení ujali. K přímému kopu se postavil Lukáš Paráček a vydařenou střelou přes zeď míč ještě otřel o tyč a bylo to 0:1. V samotném závěru první půle mohli ještě Kapličtí vyrovnat. Nowak uličkou uvolnil Jandu, ten znovu postupoval sám na gólmana, v rozhodujícím momentu si však míč ukopl. Spartakovci měli v prvním poločase více šancí, přesto ale prohrávali.

Po změně stran se obraz hry změnil. Ubylo fotbalovosti a šancí, naopak přibylo bojovnosti a rovněž také osobních soubojů a faulů. Po patnácti minutách hry ve druhé půli měli domácí šanci srovnat stav, až před brankáře se proháčkoval Nowak, střílel po zemi, Vítek Šnedorfer zakročil reflexivně nohou. Definitivně se rozhodlo v 71 minutě střetnutí. Do vápna Spartaku si to přes několik protihráčů namířil Alexa, Podr jej zastavil nedovoleně a pískala se penalta, kterou sám Petr Alexa dokázal proměnit – 0:2. Krátce před koncem mohl výhru hostů ztvrdit Paráček, z levé strany gólmana Říhu překonat nedokázal. Spartakovci proti týmu aspirujícímu na celkové prvenství sehráli povedenou partii, o lepší výsledek se však připsali sami neproduktivní koncovkou.

Autor: Libor Granec