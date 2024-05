/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skupiny I.A třídy zavítal do Kaplice tým ze Čkyně. Podzimní duel těchto dvou soupeřů skončil bezbrankovou remízou. V domácím prostředí pomýšleli Kapličtí na plný bodový zisk.

I.A třída: Kaplice - Čkyně 1:1 (0:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Čkyně 1:1 (0:1)

Branky: 65. Jan Česák – 32. A. Bujok. ŽK: 2:0 (Pastier 2). ČK: 1:0 (87. Pastier). Rozhodčí: Mrosko – Juráň, M. Pečenka. Diváků: 205.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál, Jan Česák, Behman (56. Štrbačka), Gondek, Daniel (46. M. Pulec), Nowak, Divoký, Vaniš, Pastier, Fučík (79. F. Šedivý). Čkyně: Drnek – L. Chalupa (48. G. Bujok, 89. Friedl), V. Turek, M. Chalupa, Chvál, Pešl, Pinke, Král, Červený (78. T. Děd), Mikeš, A. Bujok.

Úvodní desetiminutovku lze označit za oťukávací. Ve 12. minutě poslal z levé strany míč do vápna Divoký, od Česáka se dostal balón k Fučíkovi, který byl v dobré střelecké pozici, z ní však branku soupeře vysoko přestřelil. O chvíli později si navedl míč na střelu zpoza šestnáctky Pastier, mířil technicky ke vzdálenější tyči, gólman Drnek byl pozorný a míč našel ve svých rukavicích. Až poté o sobě dali v útočné fázi vědět i hosté. Z levé strany poslal centr do vápna Král, nepokrytý Antonín Bujok míč nezasáhl ideálně a hlavičkoval hodně vedle brány. První opravdu loženou možnost si vypracovali Kapličtí. Z levé strany poslal do šestnáctky přesný centr Gondek, vedoucí gól měl na hlavě Daniel, ale branku Čkyně svým pokusem těsně minul. Poté pokoušel střelecké štěstí čkyňský Král, ze dvaceti metrů mířil jen nad Říhovu svatyni. Po půlhodině hry měli hosté výhodu standardní situace z levé strany. Po centrovaném balónu se k hlavičce dostal Chalupa, Říha jeho pokus kryl. Skóre se měnilo o dvě minuty později. Hosté poslali centr do vápna, bránící Pál chtěl hlavou poslat míč svému brankáři, malá domů se mu však nepovedla, u balónu byl dříve dotírající Antonín Bujok, jenž poslal hosty do vedení – 0:1. Kapličtí se chtěli pokusit do přestávky jednogólové manko smazat. Ve 38 minutě centr z pravé strany propadl až ke Gondekovi, ten však mířil jen vysoko nad bránu. Krátce nato přímý kop pro domácí. Balón k levé tyči kroutil Divoký, gólman Drnek zakročil poněkud neortodoxně nohou a míč vykopl z brány. Tři minuty před pauzou pak po Fučíkově centru hlavičkoval mimo bránu Pastier.

Po pěti minutách druhé půle se za vápnem do odraženého míče opřel střídající Pulec, utažená dělovka proletěla těsně nad břevnem Drnkovy svatyně. Pak centroval z levé strany do vápna Divoký, na přední tyči zakončoval tísněný Česák, i když by míč skončil asi vedle branky, vrhnul se po něm ještě i gólman Drnek a balón vyrazil. Za aktivitu byli nakonec domácí odměněni vyrovnávacím gólem. Po dalším z mnoha rohových kopů se ve vápně dostal k odraženému míči Martin Pulec, povedenou ránu stačil Drnek ještě skvělým reflexivním zákrokem vyrazit, ale na pohotovou dorážku Jana Česáka už dosáhnout nemohl – 1:1. O chvíli později se hosté dostali do ojedinělé brejkové situace, kterou táhl po levé stran Chvál, střílel však nepřesně hodně nad brankuu. Kapličtí se i v dalších minutách snažili strhnout vedení na svou stranu, ale proti dobře fungující a zatažené obraně soupeře se do vážnějších příležitostí již nedostávali. Hosté se spoléhali na dlouhé balóny, ale ani oni se do vážnějších brejkových situací nedostávali.

"Zápas jsme začali dobře, tlačili se do vápna, vytvořili si šance, ale opět bez gólového efektu. Pak přišla individuální chyba a do vedení šel soupeř. Do druhé půle jsme udělali změnu a vyrovnali. Po vyrovnání jsme však začali hrát všichni všude a nedokázali čkyňskou obranu překonat. Za mě je to ztráta dvou bodů. Ale jedeme dál," komentoval utkání domácí trenér Zbyněk Ginzel.

"Bod z Kaplice bereme s pokorou. Domácí byli lepší na míči. My jsme postavili taktiku na brejky. Poločas jsme vyhráli, když se dostal k míči Tonda Bujok a nedal domácímu gólmanovi šanci. Druhou půli začali domácí tlakem a zaslouženě vyrovnali po dorazech z rohu. To byla velmi slabá pasáž od nás. Úplně jsme herně odpadli. Domácí ale nepochopitelně přestali hrát a my se zvedli. V samotném závěru jsme si vytvořili šance na to jít do vedení, ale góla jsme už nedokázali dát, takže remíza je asi ve finále nakonec pro oba dobrá," shrnul utkání trenér hostů Jan Děd.