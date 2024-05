/FOTOGALERIE/ Do Kamenného Újezdu zamířili kapličtí fotbalisté v dalším kole A skupiny I.A třídy. Na hřišti celku, který bojuje o záchranu, jednoznačně zvítězili.

I.A třída: Kamenný Újezd - Kaplice 0:5 (0:2). | Foto: Libor Granec

Sokol Kamenný Újezd – Spartak Kaplice 0:5 (0:2)

Branky: 11. Fučík, 36. Pál, 69. M. Pulec, 77. Daniel, 88. Štrbačka. ŽK: 2:1 (Špát, Rožboud – Nowak). Rozhodčí: L. Novák – Jelínek, Mazour.

Sestavy - K. Újezd: Oliva – Sadloň, Komberec (77. Šimek), Zimek, Štemberk (77. Rožboud), Rezek, Havlíček, Černý, Špát, Prokop (77. F. Bílý), Šíma (46. Kotalík). Kaplice: F. Říha – Pál (77. Kuchař), Čutka, Behman, Divoký (58. Daniel), Nowak, M. Pulec, Jan Česák (79. Štrbačka), Vaniš, Fučík (58. J. Smolen), Pastier (71. Ješina).

Hosté měli od úvodních minut míč častěji na svých kopačkách a také podstatně častěji se dostávali do nebezpečného zakončení. První gólovou možnost měli už ve třetí minutě. Po rohovém kopu Pulce hlavičkoval těsně nad branku Vaniš. V 11. minutě už se skóre měnilo. Za vápnem si hledal prostor ke střele Česák, bránící soupeři míč zablokovali, ale u volného balónu byl ve vápně jako první Lukáš Fučík, který nastřelil jen gólmana Olivu, ale míč se od kaplického útočníka následně odrazil za brankovou čáru – 0:1. Kaličtí diktovali tempo hry, měli několik dobrých příležitostí a skóre posunuli ve 36. minutě. Po faulu na Nowaka zahrával trestný kop od pravé postranní čáry Vaniš, obránci neuhlídali nabíhajícího Dana Pála, který prvním gólem v sezóně navýšil vedení Spartaku – 0:2. Domácí se do vážnějšího situace v útočné fázi dostali až čtyři minuty před přestávkou. Z pravé strany se do vápna dostal Havlíček, v poslední chvíli mu zakončení zablokoval na rohový kop bránící Behman. O dvě minuty později po chybě v hostující rozehrávce podnikli útok do otevřené obrany, Špát posunul míč do vápna Prokopovi, který sám před gólmanem, Říha konečky prstů míč vytáhl na tyč a odražený míč skončil v jeho rukavicích.

Po změně stran jako první zahrozili hosté. Zpoza vápna tvrdě pálil Česák, Oliva dokázal jeho ránu vyrazit. Pak měli domácí v krátkém sledu dvě gólové možnosti, kdy mohli zápas zdramatizovat. Černý našel vlevo ve vápně volného kapitána Rezka, jeho křížnou střelu zastavilo břevno. Pak se dostali domácí do rychlého přečíslení. Havlíček předložil míč do tutové šance Kotalíkovi, který zakončoval do odkryté brány hostů, ale kde se vzal, tu se vzal, gólman Říha rozštěpem nohou míč dokázal vyrazit na rohový kop. Na druhé straně mohl po ideálním pasu od Pulce zlomit odpor domácích Fučík, který přeloboval vybíhajícího Olivu, v cestě stála tyč. V 62. minutě zahrávali domácí trestný kop z levé strany. Po přetaženém centru se k hlavičce dostal Komberec, i on však poslal balón pouze do tyče. Nedlouho poté během jedné minuty nebezpečně dvakrát pálili hosté. Vaniš střelou z levé strany trefil šibenici, bohužel z venkovní strany. Přízemní křížná rána Pastiera těsně minula vzdálenější tyč. V 69. minutě napadající Pulec připravil o balón váhajícího obránce, našel Smolena, ten vrátil míč do šance Martinu Pulcovi, na střelu po zemi Oliva nedosáhl, míč směřoval do brány, obránce se snažil ještě míč nepropustit do brány, ale to se mu nepovedlo – 0:3. O osm minut později lovil míč ze své sítě domácí gólman počtvrté. Pulec narýsoval ideální kolmici pro nabíhajícího Roberta Daniela a bylo to 0:4. Krátce před koncem se Kapličtí radovali z pátého gólu. Rohový kop zahrával Pulec, hlavičku Jana Štrbačky dokázal Oliva vyrazit, ale proti dorážce stejného hráče byl bezmocný – 0:5.

"V Kameňáku se nám daří, minule jsme tam vyhráli 5:0 a nyní také. Kluky chválím za první poločas, kdy hráli s chutí, po zemi, vytvářeli si velký tlak i šance. Proměnili jsme jen dvě šance, šlo se do kabin a tam jsme prakticky zůstali. Na dvacet minut jsme ve druhé půli vypadli z tempa, Kameňák vystrčil růžky a moho být srovnáno. Skvělý Říha v bráně nás však zachránil. Pak jsme přidali třetí gól a bylo rozhodnuto," kometoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

Autor: Libor Granec