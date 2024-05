/FOTOGALERIE/ Víkendový program na kaplickém pažitu dal hřišti pořádně zabrat, v neděli před utkání znovu zpršelo, a tak se hrálo utkání fotbalové I.A třídy na podmáčeném, ale regulérním hřišti. Všechny body bral domácí Spartak.

Fotbalová I.A třída: Spartak Kaplice - Tatran Prachatice 4:0 (2:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FK Tatran Prachatice 4:0 (2:0)

Branky: 11., 51. Pastier, 44. Divoký pen., 71. Fučík. ŽK 3:3 (M. Pulec, Fučík, Divoký – Kovář, Jak. Rauscher, Pravda). Rozhodčí: Ct. Novotný – Valeš, Vejčík.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál, Čutka, Behman (67. Ješina), Divoký, Nowak (60. Daniel), M. Pulec, Jan Česák (72. J. Smolen), Vaniš, Pastier (81. Kuchař), Fučík (72. Štrbačka). Prachatice: Coufal – Luňáček, Jak. Rauscher, Řezník, Jar. Rauscher, Kovář (67. Yakhonov), Pravda, Balica, Wagner, Srch, Horák.

Spartakovci byli od úvodních minut aktivnějším týmem a hned svou první příležitost dokázali přetavit ve vedoucí gól. Vaniš ideálně uvolnil nabíhajícího Erika Pastiera, který se z levé strany dostal do vápna a povedenou křížnou střelou překonal prachatického kapitána mezi třemi tyčemi Coufala – 1:0. Po čtvrthodině hry přišla další velká možnost spartakovců. Po aktivním napadání Pastiera, měl gól na noze Fučík, pokus o kličku Coufal vystihl, ale akce pokračovala a stoprocentní příležitost měl Pastier, ale trefil jen bránícího soupeře, který dokázal míč dostat z prostoru branky. Hosté se nedostávali do útočení tak často jako domácí, ale i oni mohli skórovat. Ve 20. minutě se dostali do rychlého protiútoku, na jeho konci Jaroslav Rauscher předložil míč do šance Jakubu Rauscherovi, který však poslal balón pouze nad břevno.V polovině prvního poločasu gólovka pro spartakovce. Česák na levé straně našel rozběhnutého Vaniše, následoval přesný centr, v gólové pozici hlavičkoval Pastier, bohužel branku Tatranu těsně minul. O několik minut později poslal do vápna centr tentokráte Pulec, k hlavičce se dostal znovu Pastier, ta byla o poznání méně nebezpečná, než ta předchozí a dopadla úplně stejně. V závěru prvního poločasu centroval z pravé strany Divoký, na přední tyči zakončoval Fučík, míč nasměroval však pouze do boční sítě. Vzápětí se ve vápně dostal ke střele Pastier, střelu zastavil bránící soupeř nešťastně rukou a pískala se penalta. K jejímu provedení se postavil Jiří Divoký a nezaváhal – 2:0.

Na začátku druhé půle měli Kapličtí štěstí, když po centru Horáka z pravé strany usměrnil Pál obranným zákrokem míč na vlastní branku, naštěstí trefil prostor, kde byl gólman Říha. O tři minuty později se ze třetího gólu radovali Kapličtí. Pulec před vápnem posunul míč Eriku Pastierovi, který z hranice velkého vápna umístěnou střelou po zemi poslal míč ke vzdálenější tyči, Coufal se natahoval marně – 3:0. Po hodině hry zastavil ve vápně nedovoleně Pravda Fučíka a druhý pokutový kop byl na světě. Opět si míč na bílý bod postavil Jiří Divoký, jenomže v tomto případě bránu Tatranu přestřelil a skóre se neměnilo. Nedlouho poté centroval z levé strany Divoký, Coufal vyboxoval míč jen na hranici šestnáctky, ke střele se dostal Pastier, mířil však jen nad branku Tatranu. Spartakovci byli lepším týmem, což devatenáct minut před koncem zvýraznili čtvrtým vstřeleným gólem. Po pěkné akci Vaniše s Danielem posunul Pulec míč do vápna Lukáši Fučíkovi a ten uklidil balón do levého horního rohu – 4:0. Až za tohoto stavu se více do zakončení dostali i hráči Tatranu. Čtvrthodinu před koncem hosté zahrávali rohový kop. K odraženému míči se na hranici šestnáctky dostal Pravda, povedenou ránu k levé tyči gólman Říha zneškodnil. Devět minut před koncem se z pravé strany protáhl do vápna Jakub Rauscher, i díky teči bránícího Čutka napálil míč jen do boční tyče. O čestný úspěch hostů se mohl postarat pět minut před koncem Wagner, ale Říha nadvakrát dokázal zakročit, čímž uhájil čisté konto.

Autor: Libor Granec