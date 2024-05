/FOTOGALERIE, VIDEO/ K dalšímu střetnutí zajížděli Kapličtí v neděli na půdu lídra soutěže ze Strunkovic. Oproti minulému utkání musel hostující trenér Ginzel udělat v sestavě několik vynucených změn, když hráče do hry nepustilo zranění.

Blaník Strunkovice nad Blanicí - Sparal Kaplice 4:2 (1:0)

Branky: 45+2. (PK) a 79. R. Žurek, 59. A. Kadlec, 69. T. Koloušek - 51. E. Pastier, 82. J. Česák. ŽK: 4:3 (Hovorka, Zoubek, Koloušek, Páník - Štrbačka, Pál, Divoký). Rozhodčí: Hrušková - Rotschedl, Marek.

Sestava Kaplice: F. Říha – Pál, Čutka, Behman (67. Ješina), Pastier, Divoký, Jan Česák, Nowak (56. Vaniš), Daniel (84. Kuchař), Gondek, Štrbačka (72. Fučík).

Do samotného zápasu vstoupili Kapličtí dobře. Lídra se nezalekli, měli míč častěji na svých kopačkách, ale do vyložených šancí se nedostávali a střelecké pokusy cíl nenacházely. Domácí se tradičně soustředili na pozorné bránění a dlouhými nákopy hledali útočné duo Žurek - Koloušek. Ve třetí minutě zatáhl balón po levé straně Gondek, přetažený centr si zpracoval Štrbačka, zpětnou přihrávkou našel Nowaka, střela po zemi skončila v připravených Vojtíškových rukavicích. I když vyložené šance k vidění nebyly, tak se rozhodně bylo na co dívat. Střelecké pokusy v následujících minutách více vzruchu nepřinesly a skončily v zapomnění. V polovině prvního poločasu se do střelecké pozice prodral hostující Pastier, křížný přízemní pokus mezi tři strunkovické tyče nesměřoval. Po půlhodině hry pálil nad branku kaplický Gondek. Ve 37. minutě další zakončení na hostující straně. Nowak před vápnem posunul míč Česákovi, přízemní střela směřovala k levé tyči, Vojtíšek zakročil poněkud neortodoxním způsobem a míč vyrazil na rohový kop. Strunkovičtí se do prvního vážnějšího zakončení dostali až čtyři minuty před přestávkou. Dlouhý nákop brankáře Vojtíška propadl kaplickou obranou, sám před gólmanem se ocitl Roman Žurek, hostující kapitán Říha zasáhl skvěle reflexivně a míč vytáhl na rohový kop. V nastaveném čase prvního dějství další dlouhý nákop za kaplickou obranu, ve vápně došlo na souboj Čutky se Žurkem, hostující obránce stihl míč hlavou odehrát svému brankáři, následně došlo ke střetu s útočníkem, který se octil na zemi a pískala se penalta. Podle domácích jasná, dle hostů, poněkud přísná. K jejímu provedení se postavil Roman Žurek, na jeho ránu si gólman Říha sáhnul, míč přesto skončil v síti – 1:0.

Po obrátce jako první zahrozili domácí. Po levé straně zatáhl míč Roman Žurek, po přízemním centru pálil vysoko nad bránu nejlepší střelec soutěže Koloušek. O dvě minuty později bylo vyrovnáno. Nejlepší hráč hostující Spartaku Erik Pastier se vydal vstříc domácí brance, před vápnem si narazil míč se Štrbačkou, z pravé strany se dostal do vápna, dokázal se uvolnit a střelou na bližší tyč překvapil Vojtíška – 1:1. V 59. minutě si vzali domácí vedení zpět na svou stranu. Po rohovém kopu z pravé strany hlavičkoval Dvořák, Říha hlavičku vytáhl na další roh. Následoval centr od levého rohového praporku, na zadní tyči hlavičkoval opět Dvořák, k odraženému míči se dostal Adam Kadlec a napálil míč do sítě – 2:1. Hosté se po inkasované brance tlačili na polovinu soupeře, v 69. minutě však došlo ke ztrátě na útočné půlce hostů, domácí podnikli rychlý výpad, na jehož konci Tomáš Koloušek přízemní střelou z pravé strany prostřelil Říhu – 3:1. Navíc i další možnost domácí přetavili v gól. V 79. minutě po Kadlecově zpětné přihrávce poslal míč pod břevno Roman Žurek – 4:1. Hostům se podařilo závěr ještě zdramatizovat, když po centru z levé strany nastaly zmatky před domácí svatyní, které utnul střelou pod břevno Jan Česák – 4:2. Kapličtí se pak vrhali do útočení, zatlačili domácí před jejich branku, ale obrana Strunkovic už dokázala odolat. Z vítězství se tedy radoval favorit, který prokázal své nesporné kvality v útočné fázi. Hosté na půdě lídra neodehráli herně vůbec špatné utkání, bohužel, na bodový zisk to tentokráte nestačilo.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Zápas ve Strunkovicích jsme odmakali, ale na body to nestačila. Penalta v závěru prvního poločasu byla hodně přísná a čtvrtý gól byl podle mého z ofsajdu. Mě to tedy vychází na slušnou remízu. Ale na kdyby se nehraje a zápas jsme prohráli. Kluky chválím za předvedený výkon."

Autor: Libor Granec