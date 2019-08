Vybranou společnost druhé nejvyšší krajské soutěže sice po nevydařeném minulém ročníku opustilo Větřní, ale v áčkové skupině I.A třídy budou barvy regionu nyní pro změnu hájit dva nováčkové – kaplický Spartak a velešínský FC.

SPARTAK KAPLICE

Kapličtí spartakovci pod taktovkou třiapadesátiletého kouče Bohdana Malického slavili v červnu suverénní postup a byť mužstvo v letní pauze doznalo celkem podstatných změn, tak do další sezony jdou s otevřenými vyhlídkami.

V letní přípravě Spartak zaznamenal tři vysoké porážky s týmy z krajského přeboru (Rudolfov, Protivín, Český Krumlov), ale v generálce naladil na vítěznou notu (2:1 s budějovickou Slávií).

„Tento model přípravy jsme volili záměrně. V minulé sezoně jsme totiž nebyli nuceni tolik bránit. Chtěli jsme tým takzvaně přeladit více do obrany, protože s odchodem Lesňáka je jasné, že už nemůžeme spoléhat na to, že soupeře prostě přestřílíme. Budeme asi dávat méně gólů, takže musíme i méně inkasovat,“ má jasno kouč Malický a jedním dechem dodává: „Příprava nám ukázala, kde máme nedostatky a na čem musíme stále pracovat. Mrzí mě ovšem, že prakticky ani v jedné přípravě jsme nebyli kompletní.“

Odchodem kanonýra Lesňáka kaplický první tým jednoznačně oslabil, ale to není jediná změna oproti minulému ročníku…

„Kádr jsme udrželi pohromadě, i když se nám bohužel trochu zúžil. Do mateřského klubu se z Loučovic vrátil Jan Fejtek, ale ten se v přípravě zranil a vypadá to na dlouho. Bohužel, svalové problémy delší dobu má i kapitán Gondek. Léčí se, chtěl by to zkusit, ale jeho výpadek by byla velká ztráta. Po zlomenině a dlouhé pauze se zatím nezapojil ani Kebl. Na druhou stranu je pozitivní návrat brankáře Říhy z Krumlova. Máme teď dva vyrovnané a kvalitní gólmany a jsme na tom mezi tyčemi velmi dobře,“ těší trenéra.

A jak kouč kaplického týmu vidí vyhlídky novice ve vyšší soutěži?

„Přiznávám, že I.A třídu jsem moc nesledoval. Navíc se v naší skupině změnilo složení, je v ní více nováčků. Je to tedy pro nás tak trochu skok do neznáma, ale myslím, že v přípravě jsme i proti týmům z kraje naznačili perspektivu. Určitě nám teď přibude více těžkých zápasů a my se na to musíme připravit. Budeme se tedy se soutěží i soupeři seznamovat. Cíle si vysoké nedáváme, ale každopádně budeme chtít hrát, pokud možno, v klidnějších vodách,“ přeje si Bohdan Malický.

FC VELEŠÍN

Velešínský FC v minulém ročníku I.B třídy vybojoval titul půlmistra, aby se nakonec musel spokojit s druhou příčkou za suverénní Kaplicí. Stříbro však nakonec Velešínu zajistilo postup do I.A třídy, a tak tým trenéra Františka Jaroše hlásí návrat.

„Po postupu jsme určitě potřebovali kádr posílit. Některé hráče jsme měli i vyhlédnuté, oni sami byli ochotní k nám přijít, ale jejich oddíly je nepustily,“ stýská si při dotazu na posily velešínský kouč a jedním dechem přidává: „Všichni nejsou bohužel jako my… Pustili jsme totiž jednoho z našich klíčových hráčů Kubu Zatloukala ke konkurenci do Trhových Svinů,“ připomíná trenér, jehož kádr však přece jen jistých změn doznal. Ze zahraničního angažmá v Rakousku se vrátil David Přibyl a s fotbalem opět začali Václav Byňovský, Josef Mikeš a brankář Josef Falta.

Velešínští pak na rozdíl od Kaplice volili jiný model letní přípravy, kdy měřili síly s týmy z nižších či srovnatelných soutěží.

„Hráli jsme čtyři zápasy. Nad dorostem Slávie jsme vyhráli 6:2, s Římovem padli 2:5, s prvním týmem budějovické Slávie se rozešli bez branek a v generálce jsme prohráli ve Větřní 3:4. Bohužel, ani v jednom zápase jsme neměli ideální sestavu. Snad to bude na mistrovské zápasy lepší,“ doufá trenér FC.

Ani Velešínští po návratu do I.A třídy nestaví vzdušné zámky a mají před sebou jasný cíl.

„Ten je jediný, a to v prvním roce se ve vyšší soutěži zabydlet a udržet!“ má jasno trenér František Jaroš.