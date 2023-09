/FOTOGALERIE/ V pátém kole fotbalové A skupiny I.A třídy cestovali hráči Dolního Dvořiště na hřiště nováčka z Borku. Padlo jedenáct branek, pro diváky skvělá podívaná, pro trenéry infatktové situace.

Fotbalová I.A: Borek - Dolní Dvořiště 5:6 (3:3). | Foto: Adéla Bršťáková

FK Borek - FK Dolní Dvořiště 5:6 (3:3)

Branky: 27. M. Kocina, 29. J,. Frank, 44., 60. a 71. D. Hájek - 13., 67., 70. a 83. M. Urazil, 30. P. Pecha, 40. M. Rozhoň. ŽK: 2:5 (Kocina a Šťastný - Micák 2, Kuzma, Zeman a Tichý). ČK: 0:1 (31. Micák). Rozhodčí: Petričák - Smola, Pravda.

Před utkáním měl Borek o bod více než fotbalisté Dolního Dvořiště. Hráči z Českokrumlovska si tak nemohli dovolit odjet bez bodu. To se jim povedlo a po divoké přestřelce slavili všechny tři.

Fotbalová I.A: Borek - Dolní Dvořiště 5:6 (3:3).Zdroj: Adéla Bršťáková"Když bych měl být upřímný, tak opravdu jsem se toho zápasu bál. Do stavu zraněných nám přibyli Aibl s Krenauerem.Tesař je na dovolené, Kouba také mimo, takže jsem se spíše bál, jak to poskládat a dát tomu hlavu a patu. Předem děkuji, že s námi jeli Honza Macanovič s Tadeášem Zemanem. Začali jsme dobře a vedli. Bohužel domácí dvěma góly otočili skóre. Srovnali jsem a vzápětí přišli o Micáka, který se musel pakovat pod sprchy. Podařilo se nám však dát na 3:2. Bohužel, do pauzy domácí ještě vyrovnali," popsal první poločas trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.

Kdo by si myslel, že kanonýři střelný prach vyčerpali, byl by na omylu. "O přestávce jsme si řekli, že musíme být trpěliví a čekat na šance, co přijdou. Domácí nás máčkli a krásnou střelou dali na 4:3. Opět jsme během chvilky otočili na 5:4 pro nás. Ihned po rozehrání jsme však chybovali a domácí srovnali. Chtěli jsme vyhrát a posledni slovo si vzal Urazil, když svým čtvrtým gólem rozhodl," přidal ke druhé půli hostující trenér.

"Mohu říci, že ještě pár takových zápasů a budu muset skončit, protože mě asi trefí. Ale teď vážně. Děkuji všem, opravdu všem za výkon!!! Body jsme potřebovali a i když jsme hráli hodinu v deseti, dokázali jsme to urvat. Kluci ukázali srdce a sílu. Věřím, že se teď vše začne otáčet tím správným směrem. Tohle kabina potřebovala," doplnil Štefan Bršťák.