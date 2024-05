/FOTOGALERIE/ Zajímavý souboj slibovalo další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy mezi Sousedovicemi a Dolním Dvořištěm. Tým ze Strakonicka doma hraje velmi dobře, Dolní Dvořiště má na jaře fazonu jako hrom. Rozhodovalo se až v závěru zápasu.

Fotbalová I.A třída: Sousedovice - Dolní Dvořiště 1:2 (1:1). | Foto: Adéla Bršťáková

Znakon Sousedovice - FK Dolní Dvořiště 1:2 (1:1)

Branky: 13. M. Glazunov - 41. a 84. (PK) Š. Štifter. ŽK: 0:3 (Kubík, Jansa, Urazil). Rozhodčí: Tomaň - Brodský, Ovčáček st.

Trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák byl po utkání maximálně spokojen. "V první řadě bych chtěl pochvalit celý tým. Kluci zvládli těžký zápas, kdy soupeř opravdu dobře bránil, hrál zodpovědně zezadu a vyrážel do brejků. Z jednoho také udeřil. I tak jsme se snažili hrát to naše, být trpěliví a věřil jsem, že zápas zvládneme. Měli jsme tam šance. Buď to chytil domácí gólman, nebo jsme zakončili špatně. Povedlo se nám srovnat před poločasem. Do druhé půle jsme kluky nabádali hrát pořád stejně. Malinko jsme tam vypadli ze hry, kdy tam domácí měli pár závarů. Dokázali jsme otočit zápas, když se nám povedlo střídání. Čerstvý Dan Kuzma prošel ze strany do vápna, byl sražen a Šimon Štifter to propálil," komentoval utkání trenér Dolního Dvořiště a pokračoval: "Jsem opravdu rád, že jsme to zvládli. Byla doba, kdy jsme takové zápasy nedokázali dohrát a vyhrát. Ale opravdu v týmu panuje pohoda, kluci jsou namlsaní, poctiví a projevuje se to na hřišti. Teď nás čekájí Strunkovice. Určitě je chceme obrat a udělat domácím fanouškům radost."