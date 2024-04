/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skuoiny I.A třídy zajížděli Kapličtí na hřiště zachraňujícího se Borku. V utkání byli favoritem a tuto roli také bez problémů potvrdili. Dali čtyři góly a odvezli si všechn tři body.

Fotbalová I.A: Borek - Kaplice 0:4 (0:1). | Foto: Libor Granec

FK Borek – TJ Spartak Kaplice 0:4 (0:1)

Branky: 18. Ješina, 59. (PK) M. Pulec, 62. Štrbačka, 76. (PK) Divoký. ŽK: 2:1 (Legdan, Čermín – Behman). Rozhodčí: Tauber – Jeřábek, Brodský. Diváci: 110.

Sestavy - Borek: Moudrý – Endlicher (46. Šťastný), Leština, Čermín, Michal, Kocina (46. Střítězský), Frank, Horejš, Hanžl (35. Legdan – 70. Baščevan), Holzepl, Hájek. Kaplice: F. Říha – Pál, Čutka (86. Schneider), Ješina, Gondek (73. F. Šedivý), Divoký, Jan Česák (77. Behman), M. Pulec, Vaniš, Fučík, Pastier (59. Štrbačka).

Už na konci třetí minuty měli hosté stoprocentní gólovou příležitost. Česák vybojoval míč na polovině hřiště, následně vysunul na pravé straně Pastiera, který ve vápně našel volného Fučíka, jeho gólovou střelu zablokoval obranným skluzem obránce a míč skončil nad břevnem. Domácí donutili k zákroku gólmana Říhu v 11. minutě. Střílel Holzepl, gólman Spartaku byl pozorný a míč ukryl ve svých rukavicích. Téměř okamžitě následoval protiútok, Fučík zpětnou přihrávkou našel Divokého, který posunul balón do střelecké pozice Pulcovi, ten však mířil pouze nad bránu. Bezbrankový stav se měnil v 18. minutě. Po rohovém kopu Pulce se na zadní tyči dostal k hlavičce Miroslav Ješina, míč zablokoval obránce, ale hostující hráč míč pohotově dorazil do brány – 0:1. Ve 28. minutě střetnutí se vlevo ve vápně octil v dobré střelecké pozici Pastier, ale bránící Čermín míč zablokoval na rohový kop. Přes územní převahu si hosté další slibnou možnost v prvním poločase již nevypracovali.

V úvodu druhého poločasu se na hřišti hledali, jejich výkon byl matný, ale domácí toho příliš využít nedokázali. Vše se zlomilo v 59. minutě, kdy ve vlastní šestnáctce fauloval Horejš Martina Pulce a pískala se penalta. K jejímu provedení se postavil sám faulovaný, a i když si gólman Moudrý na míč sáhl, tak střela byla natolik razantní, že skončila v síti – 0:2. Časomíra ukrojila jen tři minuty a domácí gólman Moudrý lovil míč ze své sítě potřetí. Martin Pulec našel za obranou rozběhnutého Jana Česáka, který míč posunul do vápna volnému Janu Štrbačkovi, ten sice podklouzl, stejně se nakonec k míči dostal, obešel gólmana a z pravé strany poslal míč do sítě – 0:3. Domácí se gólu neblíže dostali čtvrthodinu před koncem zápasu. Na pravé straně měl dostatek času a prostoru k centru Střítězský, po přízemním centru zakončoval na zadní tyči skluzující Baščevan, hosty zachránilo břevno. A tak padl gól na druhé straně. Divoký ideálně vysunul nabíhajícího Jana Česáka, který se ocitl sám před brankářem, přízemní střelu zastavila pravá tyč, následně nejmladší hráč na hřišti Střítězský fauloval ve vápně Vaniše a hlavní arbitr nařídil druhý pokutový kop. K penaltě se v tomto případě postavil Jiří Divoký a střelou o břevno uzavřel skóre zápasu na konečných 0:4. Výhru hostů mohl osm minut před koncem po Pulcově přihrávce navýšit Fučík, v gólovce však balón poslal jen do připravených rukavic gólmana Moudrého. Na druhé straně pak ještě měli domácí výhodu trestného kopu z levé strany, Holzepl kroutil balón na přední tyč, Říha nepříjemnou ránu vyrazil na rohový kop. Spartakovci podruhé v řadě zvítězili rozdílem čtyř branek a zcela po zásluze si do tabulky připsali další tři body.

"Zápas na Borku jsme zvládli na výbornou. Po prvním poločase to mělo bt o tři či čtyři góly, ale vytěžili jsme jen vedení 1:0. Ve druhé půli jsme již nebyli tak dominantní, ale paradoxně jsme stříleli góly. Kluky chválím za předvedený výkon především v prvním poločase. Takto bych si přál, aby hráli pořád," doplnil s úsměvem k utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.