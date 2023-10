/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Českokrumlovsko čtyři body. Tři si přivezli Kapličtí z Prachatic, jeden Dolní Dvořiště z Kamenného Újezda. V souboji z čela tabulky si ze strunkovické Mexiko arény neodvezli žádný bod hráči Zlaté Koruny.

Fanoušci Zlatky ve Strunkovicích. | Video: Lukáš Hoďánek

Tatran Prachatice - Spartak Kaplice 0:1 (0:1)

Branka: 39. J. Česák. ŽK: 3:3 (Kováč, Babka. Jak. Rauscher - Gutheis, Divoký, Říha). Rozhodčí: Mrosko - Novotný, Handšuh.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Zápas v Prachaticích jsme zvládli na výbornou. Domácí byli fotbalovější, my hráli z bloku a vyráželi do brejků. Jeden z nich se nám povedl, když Česák unikl obraně a svou slabší nohou dal vítězný gól. Děkuji všem klukům za týmový výkon."

Kamenný Újezd - Dolní Dvořiště 0:0

ŽK: 4:4 (Černý, Greguš, Rožboud, Sládek - Kubík, Aibl, Pecha, Urazil). Rozhodčí: Kollárik - Vejčík, Ryklík.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Do Kameňáku jsme jeli pro body. Bohužel, vezeme jen jeden. Pozitivní je akorát to, že jsme konečně udrželi nulu. Ano, domácí nedali v 85. minutě penaltu. Ale penaltu, nepenaltu. Z faulu na našeho hráče. Mohlo být zle. Naštěstí to domácí hráč napálil nad břevno. Na konci zápasu se domácí dožadovali opět penalty. Ode mě to bylo daleko, nemohu posoudit. Ale to si můžeme stěžovat i my, když domácí gólman sestřelil Urazila ve vápně a píšťalka zůstala v klidu. Ten kontakt museli slyšet lidi i na náměstí v Českých Budějovicích. Bohužel se nám proti týmům ze spodku nedaří. Hrdějovice, Blatná a Kameňák se rovná minus osm bodů. Teď se musíme už jen připravit na poslední zápas sezony. Upřímně se už těším. Přes zimu se musíme dát dohromady, potrénovat a začít šlapat. Tým máme slušný a když chceme, tak i velmi silný. Akorát musíme přidat ve všech směrech."

Strunkovice nad Blanicí - Zlatá Koruna 3:2 (1:1)

Branky: 9. a 56. (PK) R. Žurek, 61. V. Páník - 37. (PK) J. Šebelka, 77. V. Beránek. ŽK: 3:3 (Kadlec, Funda, R. Žurek - Trnka, Šebelka, Persán). Rozhodčí: Barva - Bartůněk, Švec.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: "Myslím, že jsme byli herně lepším týmem, ale naše individuální chyby nám zhatily plány. Domácí do zápasu vletěli a Žurek to po deseti minutách krásně trefil. My vyrovnali ještě v první půli z penalty. Zlomový moment přišel ve druhé půli, kdy jsme domácím zbytečně darovali penaltu po faulu v rohu vápna, kde s tím hráč soupeře nemohl nic moc dělat. Pak se při standardce nedomulivili dva hlavičkáři a domácí dali na 3:1. Sice jsme snížili na 3:2, ale dál již to nešlo. Celkově si myslím, že utkání svou úrovní odpovídalo tomu, že hrál první s druhým, nakonec se šťastnějším koncem pro domácí. Odvedli jsme dobrý výkon, škoda chyby při té penaltě."