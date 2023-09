/FOTOGALERIE/ Ve sváteční čtvrteční den si Kapličtí s Dolním Dvořištěm předehráli poslední podzimní třinácté kolo fotbalové I.A třídy, které se mělo hrát až téměř v polovině listopadu. Zástupci oddílů se však domluvili, že tento zápas předehrají v tento termín, kdy by měl být lepší terén pro hráče a lepší počasí pro diváky. Vše vyšlo na jedničko. Za slunečného počasí si cestu na derby našly více jak čtyři stovky diváků.

Fotbalová I.A: Kaplice - Dolní Dvořiště 2:4 (1:2). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FK Dolní Dvořiště 2:4 (1:2)

Branky: 14., 49. Česák – 20., 74. Urazil, 17. Štifter, 53. Tíchý. ŽK: 2:6 (Čutka, Vávra /as. trenéra/ – Kubík, Urazil, Rozhoň, Micák, Tíchý, Bršťák /trenér/). Rozhodčí: Vejčík – Kovařík, Šíma. Diváků: 420.

Sestavy - Kaplice: Schneider – Pastier (68. Kuchař), Ješina (46. Nowak), Čutka, Vaniš, Gutheis, Pál (82. J. Smolen), M. Pulec, Divoký, Fučík (62. Daniel), Česák. D. Dvořiště: Jirkal (85. Posel) – O. Kouba (28. Kuzma), Rozhoň, Aibl, Pecha (46. Mavrodiev), Mich. Tesař, Tíchý, Štifter, Micák, Kubík (62. Krenauer), Urazil (90. Doucha).

Hosté byli v úvodu aktivnější, první střelecký pokus Urazila skončil daleko vedle brány. V 6. minutě mezi tři tyče poslal tečovaný pokus hostující Pecha, ale střela nemohla gólmana Schneidera překvapit. Skóre se přesto nedlouho poté měnilo. Ve 14. minutě šli Kapličtí z první šance do vedení. Dan Pál přesnou kolmicí nastartoval Jakuba Česáka, který sám proti Jirkalovi nezaváhal – 1:0. Bohužel pro domácí, opakovala se situace z loňského domácího střetnutí, velice záhy o vedení přišli. V 17. minutě v šestnáctce při vysokém balónu soupeře zaváhal bránící Ješina a jeho chybu zužitkoval Šimon Štifter, který přehodil brankáře Schneidera – 1:1. Za další tři minuty už hosté dokonce vedli. Po rohovém kopu z pravé strany si na zadní tyči přetažený centr zpracoval Štifter, přesným centrem posadil míč na hlavu Marka Urazila, kterým nikým neatakovaný pohodlně skóroval – 1:2. Poté se hra odehrávala dlouhé minuty převážně mezi šestnáctkami. Kapličtí se snažili být fotbaloví, ale naráželi na důrazné hosty, kteří bojovali o každý metr hřiště. Blízko vyrovnání byli Kapličtí krátce před odchodem do kabin, kdy z pravé strany pronikl do vápna Pastier, po jeho přízemním centru měl gól na noze Gutheis, trefil však jen bránícího soupeře a dorážka Pulce neměla potřebnou kvalitu.

Co se domácím nepovedlo v závěru poločasu, povedlo se jim v nástupu do dějství druhého. Po čtyřech minutách hry pláchnul hostující obraně Jakub Česák a podobným zakončením jako v první půli překonal vybíhajícího brnakáře Jirkala – 2:2. Po gólu byli ale aktivnější hosté. Štifter halvičkoval mimo a chvíli po něm těsně minula vzdálenější tyč přízemní křížná střela Urazila. V 53. minutě už ovšem hosté znovu vedli. Po standardní situaci a další chybě v obranné činnosti domácích se míč dostal k volnému Radimu Tíchému, který tvrdou ranou prostřelil Schneidera – 2:3. Po hodině hry na druhé straně mířil nad branku Pulec. V 64. minutě měl vyrovnání na kopačce Česák, který se dobře zorientoval v šestnáctce soupeře, ale proti střele po zemi dokázal Jirkal zakročit. Poté měli v krátkém sledu domácí výhodu dvou trestných kopů z velmi dobrých střelecký pozic. Gutheis poslal míč do rukavic připraveného Jirkala a stejně dopadl o několik minut později se svým přízemním pokusem i Pulec. Hosté trestali, když dokázali ke gólu využít další trestuhodnou hrubici domácích. Kuchař hlavou zahrával malou domů, byla však nepovedená a Marek Urazil pohodlně skóroval – 2:4. V 84. minutě po kolmé přihrávce mířil k hostující brance střídající Daniel, bránící Rozhoň jej přistrčil a došlo tak k nezaviněnému střetu s vybíhajícím gólmanem Jirkalem, který po střetu zůstal bezvládně ležet. Utkání bylo na více jak dvacet minut přerušeno a čekalo se na příjezd záchranné služby. Poté co si hráče převzali záchranáři, následoval potlesk zaplněného stadionu a všichni do jednoho přejí brankáři brzké uzdravení. Po dlouhém přerušení měli Kapličtí výhodu trestného kopu proti střídajícímu brankáři Poselovi, ten však při střele Gutheise zasahovat nemusel. Zbylé minuty se odehrávaly za platonické převahy domácích hráčů, kteří se snažili zápas ještě zdramatizovat, ale hosté si závěr zkušeně pohlídali. Ve vzájemných duelech těchto dvou týmů, tak dá platí, že vítězí hostující mužstvo.

"Derby jsme vůbec nezvládli jak po fyzické, tak ani taktické stránce. A když k tomu přidám psychiku, nemůže vyjízt nic jiného než ostuda. Hráči Dolního Dvořiště chtěli a šli si za vítězstvím. Tímto se chci omluvit našim fanouškům, kteří přišli v hojném počtu, a my je zklamali. Mrzí mě zranění brankáře Jirkala a přeji mu brzké uzdravení," komentoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

"V první řadě bych chtěl poděkovat všem zúčastněným v derby. Od hráčů po fanoušky. Samotného derby jsem se bál, ale někde v sobě jsem měl, že můžeme uspět. Odehráli jsme zápas tak, jak jsme si řekli. Samozřejmě chybičky tam byly, ale jinak opravdu kluci plnili to, co jsme si řekli. To mě těší, a na kluky jsem pyšný. Pochválit musím každého. Když to vezmu jmenovitě. Rozhoň celý zápas ukazoval, proč jsme ho dovedli. Micák odehrál výborný zápas a troufnu si říct, že byl nejlepší na hřišti. Do druhého poločasu vyběhl Mavrodiev a odehrál ho s velkou bravurou. Výborný výkon a výsledek z derby je hodně cenný," hodnotil utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplnil na závěr: "Kaňkou bylo zranění Jirkala, kterého odvezla záchranka. Ale již mám zprávy, že by to nemělo být vážné. Míro, ta vyhra je pro Tebe.“

Autor: Libor Granec