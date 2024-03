/FOTOGALERIE/ Po nešťastné porážce z úvodu jara ve Zlaté Koruně hostili kapličtí fotbalisté na Velký pátek v dalším utkání A skupiny I.A třídy čtvrté Vodňany. Po velmi dobrém výkonu si připsali tři body.

Závar před kaplickou brankou. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Spartak Kaplice - FK Vodňany 4:0 (1:0)

Branky: 52., 57. Pastier, 6. Jan Česák, 59. Divoký (11). Rozhodčí: Jarolím – Vejčík, Kovařík. Diváků: 183.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál, Čutka, Ješina, Gondek (75. F. Šedivý), Divoký, Jan Česák, M. Pulec (70. Nowak), Vaniš, Fučík (75. Smolen), Pastier (61. Daniel). Vodňany: Varyš – Prosiuk, Brož, Trejbal, Kukla, Bína, Volmut, Vokatý, Iljushkin, Hrynevich, Svatoš (46. Bielkov).

Fotbalisté Krumlova vyloupili Mariánky a jsou zpět v boji o záchranu divize

V 5. minutě se o slovo přihlásili hosté, když zahrávali přímý kop. Do balónu se opřel Volmut, jeho dělovku s nečitelnou dráhou letu dokázal gólman Říha vyrazit. Hned v následující minutě se skóre měnilo a radost z tohoto měli fanoušci domácího Spartaku. Po autovém vhazování hostů na vlastní polovině udržel balón Pastier, posunul jej rozbíhajícímu se Janu Česákovi, který si to namířil nejkratší cestou až do šestnáctky soupeře a přízemním střelou dokázal překonat brankáře Varyše – 1:0. Rychle vstřelený gól určil řád celého střetnutí. Spartakovci kontrolovali hru, drželi míč častěji na svých kopačkách. Hosté se do zakončení dostávali velice sporadicky. Ve 12. minutě po Gondekově přízemním centru z levé strany zakončoval Vaniš, Varyš pokus pod břevno nadvakrát kryl. Pěknou kombinační akci rozehráli domácí fotbalisté po čtvrthodině hry, kdy na pravé straně Divoký vysunul Pála, po přesné přihrávce do vápna z první střílel Fučík, bránu Vodňan však minul. V osmnácté minutě měli domácí výhodu standardní situace. K míči se postavil Jan Česák, míč však poslal pouze nad břevno Varyšovy svatyně. Hned v následující minutě měli domácí gólovou příležitost. Pastier posunul míč doleva rozběhnutému Fučíkovi, ten ve vápně našel právě Erika Pastiera, který však ve vyložené šanci branku soupeře přestřelil. Až ve 29. minutě se po dlouhých minutách dostali do zakončení i hosté. Po centru z pravé strany hlavičkoval na zadní tyči Vokatý, ale míč mezi tři kaplické tyče nenasměroval. Na druhé straně o chvíli později se po centru Pastiera z levé strany dral do lavičkového zakončení Divoký, ale tísněný neumístil balón dobře. Krátce před poločasem pak po centru Divokého v tomto případě zprava střílel na dlouhou nohu Jan Česák, míč prolétl mimo bránu Vodňan.

Judistka Marie Žofie Košnarová veze do Kaplice bronz z Thüringia-Cupu

Co se nepovedlo domácí v prvním poločase, podařilo se po sedmi minutách hry v dějství druhém. Spartakovci podnikli útok do otevřené obrany soupeře, Divokého střela neprošla přes bránící soupeře, ale odražený míč uklidil do levého horního rohu Varyšovy brány Erik Pastier – 2:0. O dvě minuty později zatáhl míč po levé straně do vápna Fučík, našel přesnou přihrávkou Pastiera, Varyš byl pozorný a míč lapil. V 57. minutě už to ale o tři góly bylo. K přímému kopu se postavil Vaniš, přízemní lehce tečovanou střelu dokázal Varyš ještě vyrazit, ale dobíhající Erik Pastier míč dopravil do odkryté brány – 3:0. A aby toho nebylo málo, uběhly sotva dvě minutky, když v rohu velkého vápna u postranní čáry gólman Varyš zcela zbytečně fauloval Fučíka a penalta byla na světě. K jejímu provedení se postavil Jiří Divoký a s přehledem nabídnutou příležitost proměnil – 4:0. O vítězi bylo rozhodnuto. Zbylá půlhodina se prakticky již jen dohrávala. Šancí ubylo, již nad utkáním nevisel žádný otazník, vše bylo jasné.

"Do utkání s Vodňany jsme si přenesli výkon ze Zlaté Koruny a musím kluky pochválit. Hráli s chutí a soupeře až na jednu standardku nepustili k ničemu. Byli jsme lepší, dobře kombinovali a svým pohybem dělali soupeři problémy. V dalším kole jedeme na Borek a i tam chceme uspět," hodotil utkání kaplický trnér Zbyněk Ginzel.

Autor: Libor Granec