/FOTOGALERIE/ Po třech výhrách v řadě hostili kapličtí fotbalisté v dalším střetnutí A skupiny I.A třídy soupeře z Plané. Před vlastními fanoušky chtěli naplno zabodovat.

Fotbalová I.A: Kaplice - Planá 0:0. | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Planá 0:0

ŽK 0:3 (Janák, Kitzler, Pajerský). ČK 1:0 (68. F. Říha). Rozhodčí Ct. Novotný – Votava, Valeš.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pastier, Ješina, Gondek (77. J. Smolen), Vaniš, Divoký (18. Kuchař), Pál (86. N. Popov), Nowak, M. Pulec, Fučík (69. Schneider), Daniel (63. Čutka). Planá: J. Hotový – O. Hotový, Lengyel (46. Pajerský), T. Pintér (43. Cimerhanzl), Lacko, Janák (83. Plojhar), Kitzler (74. Lexa), Kořínek, Pešek, Carda, Šteyer (57. Jánošík).

Trenér Ginzel nemohl dodržet pravidlo, že vítězná sestava se nemění, neboť neměl k dispozici Česáka s Gutheisem. Naopak poprvé v sezoně se do kaplického dresu oblékl Čutka. Hosté udělali oproti minulému střetnutí jednu změnu v sestavě, když exblatenského Šejvara nahradil v základní sestavě zkušený Lengyel.

V prvním poločase příliš brankových příležitostí k vidění nebylo. Míč měli častěji na svých kopačkách domácí, kteří se snažili prokombinovat do šancí. Soupeř byl stažený do obranného bloku, který organizovalo zkušené duo Roman Lengyel - Tomáš Pintér. I když šance nepřicházely, nedá se říci, že by to byla nějaká nelíbivá kopaná, bylo to fotbalové, jen šance diváci neviděli. Komplikace pro Kaplické nastala v 18. minutě, kdy musel hřiště opustit kvůli zranění Divoký. Domácí měli největší možnost až ve 39. minutě, kdy se dostali do rychlého protiútoku. Fučík posunul míč Danielovi, který pronikl do šestnáctky, k zakončení se neodhodlal, zpětnou přihrávkou posunul míč nabíhajícímu Vanišovi, který však pálil nad branku. Z hostující strany stojí za zmínku snad až poslední minuta první půle, kdy se ke střele zpoza vápna dostal Lacko, tvrdá rána skončila rovněž nad břevnem.

Po změně stran bylo před oběma brankami více vzrušení. Po třech minutách hry zahrávali domácí rohový kop, po centru Vaniše hlavičkoval mimo bránu Gondek. Na druhé straně mohl skóre otevřít Kořínek, když v rozehrávce chybovali Gondek s Říhou, hostující hráč zakončil přes padajícího domácího brankáře, ale míč směřující do brány stihl odvrátit Gondek. Pak měli Kapličtí výhodu standardní situaci z levé strany. K míči se postavil Pulec, pokusil se hostujícího gólmana překvapit, ale Jakub Hotový dokázal jeho pokus vyrazit. Krátce po uplynutí první poloviny druhého dějství při kontru Plané vyběhl za šestnáctku domácí gólman Říha, hostující hráč jej při pokusu překonat míčem trefil, rozhodně se nejednalo a aktivní hru rukou, ale dle hlavního arbitra se o ruku jednalo a nemohlo následovat nic jiného než červená karta a předčasný odchod do kabin. Do brány tak musel poprvé v sezoně Filip Schneider, který v sestavě nahradil Fučíka. Hosté měli výhodu přímého kopu z velmi dobré střelecké pozice. Pešek poslal míč pouze nad bránu Spartaku. Střídající kaplický gólman svůj tým podržel o pár minut později, kdy se ke střele z hranice velkého vápna dostal Lacko, tvrdou ránu dokázal Schneider vyboxovat. V 84 minutě se ke střele dostal domácí Vaniš, tečovaná rána minula plánskou branku. V nastaveném čase Pulec parádní kolmou přihrávkou nastartoval rozběhnutého Pastiera, který se řítil prakticky sám na branku, na hranici velkého vápna však přišel podařený obranný skluz a z gólovky byl jen roh. Utkání tak skončilo bezbrankovou remízou.

"Chtěli jsme proti Plané navázat na vítěznou vlnu, ale již před zápasem jsem tušil, že to nebude jednoduché. Planá přijela bránit v hlubokém bloku, který se nám nepodařilo překonat, proto skončilo utkání dělbou bodů. Pro nás je to ztráta dvou bodů, pro Planou plusový bodík." komentoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel a dodal: "Nyní se již musíme připravit na derby s Dolním Dvořištěm, které se hraje netradičně o svátku ve čtvrtek 28. září od 16 hodin."

Autor: Libor Granec