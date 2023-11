/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Kaplice si okresní derby s Dolním Dvořištěm již předehráli, a tak byl jejich duel v Hrdějovicích posledním v podzimní části. Ze hřiště posledního týmu tabuky A skupiny I.A třídy si odvezli tři body.

Fotbalová I.A: Hrděkovice - Kaplice 0:3 (0:1). | Foto: Libor Granec

Slavoj Hrdějovice - Spartak Kaplice 0:3 (0:1)

Branky: 32. P. Gutheis, 57. J. Divoký, 83. R. Daniel. ŽK: 2:0 (Filípek, Tressl). Rozhodčí: Tauber - Jarolím, Ovčáček.

Fotbalisté Kaplice před týdnem urvali body v Prachaticích a výhru chtěli potvrdit i na posledním týmu tabulky. To se jim povedlo a tak končí podzimní část se ziskem 20 bodů.

Chtěli jsme se s fanoušky rozloučit dobrým fotbalem, říká trenér Václav Domin

"K poslednímu zápasu jsme zajížděli do Hrdějovic a chtěli zápas zvládnout za tři body, aby dokopná a loučení s Gudym (Petr Gutheis - pozn. redakce) bylo příjemné a veselé. To se nám povedo. Na těžkém terénu to kluci zvládli. Na konci podzimní části máme 20 bodů, což není špatné, ale k mé spkojenosti tak šest bodů chybí. Gudymu přeji, ať se mu v novém působišti daří, stejně tak v osobním životě. Gudy, děkujeme. Klubu bych rád poděkoval za nadstandardní podmínky, které nám v čele s Jarddou Kučerou připravil. A veký dík pattří i fanouškům, kteří nás celou dobu podporovali. A nebylo jich málo," uzavřel podzim kaplického fotbalu trenér Zbyněk Ginzel.