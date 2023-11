/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.A třída pokračovala 12. kolem a všechny tři týmy z Českokrumlovska mohly slavit vítězství. Pro Dolní Dvořiště a Kaplici to byly poslední podzimní zápasy, vzájemný duel 13. kola již mají předehraný.

Fotbalová I.A: Zlatá Koruna - Čkyně 6:1 (3:1). | Foto: Lukáš Hoďánek

Zlatá Koruna - Čkyně 6:1 (3:1)

Branky: 2. a 62. L. Konečný, 13. J. Wagner, 27., 64. a 82. M. Král - 23. (PK) G. Bujok. ŽK: 1:2 (Persán - Červený, Děd). Rozhodčí: Kovařík - Ovčáček, Picka.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: "Sice jsme dali šest branek, ale mrzí mě to, co jsme ještě neproměnili. Ale po vysoké výhře to nemusíme řešit. Chtěli jsme ukázat divákům dobrý fotbal, což se snad povedlo. Měli jsme plno zraněných hráčů a jsem rád, že se někteří dali dohromady a nastoupili. Škoda, že musel po deseti minutách střídat pro zranění Venca Beránek. Dali jsme dva rychlé góly, ale pak udělali zbytečnu penaltu. Věděli jsme, že to Čkyně hraje dlouhými balony na vysoké hráče, že mají komplet vysokou obranu, tak jsme se snažili hrát fotbalově po zemi a připravovat si šance. Dávali jsme docela pěkné branky. Celkově jsem rád, že jsme v posledním domácím zápase podzimu předvedli dobrý výkon. Diváci jsou ve Zlatce perfektní a takovou rozlučku si zasloužili."

Dolní Dvořiště - Tatran Prachatice 3:2 (2:1)

Branky: 32. M. Rozhoň, 39. J. Pravda vlastní, 62. F. Kouba - 26. M. Babka. ŽK: 4:2 (Kouba, Mich. Tesař, Pecha, Kuzma - Babka, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Ovčáček - Kovařík, Picka.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "V derniéře podzimu jsme chtěli udělat fanouškům radost a nechat body doma. Povedlo se. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, měli jsme tam šance, ale nepadlo to tam. Po naší velmi dobré pasáži jsme úplně vypadli z tempa a hosté nás potrestali povedeným trestňákem. Jak to u nás bývá, opět jsme dokázali během chvíle otočit. Bohužel, v poslední minutě poločasu se nechal vyloučit Mac Tesař. Úplně zbytečně, když po zákeřným faulu na něj oplácel a šel ven. V pořádku červená pro našeho hráče, ale hostující hráč ať si nafackuje. Bez úmyslu hrát balon sestřelí zákeřně našeho hráče. Druhý poločas jsme tudíž malinko změnili hru a vyplatilo se. Hosty jsme vůbec k ničemu nepustili a sami trestali. Vyhráli jsme zaslouženě, i když jsme hrali v deseti. Nakonec podzim dopadl celkem slušně. Všem, kdo se podílel na podzimní části sezony, děkuji. Od kolegů z vedení přes hráče a fanoušky našeho klubu."

Slavoj Hrdějovice - Spartak Kaplice 0:3 (0:1)

Branky: 32. P. Gutheis, 57. J. Divoký, 83. R. Daniel. ŽK: 2:0 (Filípek, Tressl). Rozhodčí: Tauber - Jarolím, Ovčáček.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "K poslednímu zápasu podzimu jsme zajížděli do Hrdějovic a chtěli zápas zvládnout za tři body, aby dokopná a loučení s Gudym (Petr Gutheis - pozn. redakce) bylo příjemné a veselé. To se nám povedo. Na těžkém terénu to kluci zvládli. Na konci podzimní části máme 20 bodů, což není špatné, ale k mé spkojenosti tak šest bodů chybí. Gudymu přeji, ať se mu v novém působišti daří, stejně tak v osobním životě. Gudy, děkujeme. Klubu bych rád poděkoval za nadstandardní podmínky, které nám v čele s Jarddou Kučerou připravil. A veký dík pattří i fanouškům, kteří nás celou dobu podporovali. A nebylo jich málo."