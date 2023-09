/FOTOGALERIE/ Čtvrtým kolem pkračovala A skupina I.A třídy. To přineslo na Českokrumlovsko tři body zásluhou výhry Kaplice. Naopak Zlatá Koruna poprvé v sezoně okusila hořkost porážky.

Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Vodňany 1:4. | Foto: Adéla Bršťáková

Dolní Dvořiště - Vodňany 1:4 (1:2)

Branky: 44. M. Tesař - 14. a 89. F. Bína, 36. A. Hrynevich, 69. A. Trejbal. Bez karet. Rozhodčí: Bartůněk - Crkva, Ernst.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Nevím vlastně, jak zápas ohodnotit. Fotbal se hraje na góly. A pokud nebudem proměňovat šance, nemůžeme vyhrávat. Opět zápas, kdy si vypracujeme plno šancí a nedáme ani ty největší. Vodňany se k nám dostanou pětkrát a daji čtyři góly. I z důvodu našeho lehkomyslného bránění. Škoda, musíme se na to více zaměřit. Teď se musíme důkladně připravit na Borek."

Vimperk - Zlatá Koruna 2:0 (1:0)

Branky: 3. T. Koloušek, 90+5. P. Kubačka. ŽK: 2:1 (Koloušek a Málek - Kroupa). Rozhodčí: Tupý - Izugrafov, Kovařík.

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: "Věděli jsme, že nás v utkání s Vimperkem nečeká jednoduchý zápas. To se potvrdilo hned v úvodních minutách, kdy jsme nedokázali dostoupit domácího hráče a obdrželi první branku. V průběhu prvního poločasu se nám nedařilo zachytávat rychlé protiútoky domácího týmu, který si dále vytvořil několik střeleckých příležitostí, které neproměnil. Ve zbývající části první půle jsme však dokázali převzít iniciativu a soupeře zatlačit. Iniciativu z první části utkání se nám podařilo přenést i do druhého poločasu, kdy jsme měli více ze hry. Byl to ovšem soupeř, který jako první zahrozil tutovkou. Vzápětí jsme se i my dostali to vyložené šance, kdy se po pasu od Kroneisla snažil domácího brankaře překonat Persán, ten se však neprosadil. V samém závěru utkání jsme veškeré úsilí směřovali k vyrovnávací brance, nicméně jsme nebyli schopni se gólově prosadit. Druhou branku jsme obdrželi v nastaveném čase, kdy po naší chybě domácí tým pečetil zasloužené vítězství."

Spartak Kaplice - FK Borek 4:2 (2:0)

Branky: 25. L. Fučík, 44. a 54. J. Česák, 88. P. Gutheis - 85. a 89. vlastní M. Ješina. ŽK: 0:3 (Čermín, Vaník, Baščevan). Rozhodčí: Hrušková - Dimitrov, Barva.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "V zápase s Borkem si troufnu říci, že jsme byli po celou dobu lepším týmem. Po půl hodině to mělo být o tři branky, ale neproměnili jsme ani samostatné nájezdy. Mrzí mě dvě inkasované branky, které jsme si dali opravdu sami, kdy nejsme koncentrovaní a podcenili jsme dvě situace. Na druhou stranu musím kluky pochválit za předvedenou hru, která se mi líbila. Takto bychom se měli prezentovat i v dalších zápasech. Teď se musíme připravit na Blatnou, která je doma nevyzpytatelná."