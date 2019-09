Kaplický Spartak navázal na předchozí velmi dobré výkony, zapsal pětigólovou výhru na horké vodňanské půdě a po třetím vítězství v řadě figuruje s devíti body na krásném druhém místě áčkové skupiny.

Velešínští naopak nepotvrdili minulý zisk ze Čtyřech Dvorů, doma se sklonili před prachatickým Tatranem a jsou se třemi body dvanáctí.

Vodňany – Kaplice 2:5 (1:2), branky: 17. Moravec, 66. Šťastný – 80. a 90. Urazil, 34. Gondek z penalty, 43. Hami, 55. L. Pulec.

„Začátek byl v naší režii, ale nedali jsme první šanci, zatímco domácí z první vážnější příležitosti skórovali. Naštěstí to kluky nepoložilo, dál jsme hráli náš nátlakový kombinační fotbal a do půle stav otočili. Od třetího gólu jsme už zápas jasně kontrolovali a zaslouženě ho dovedli do vítězného konce. Byl to celkově dobrý kolektivní výkon. Přesto vyzdvihnu záložníka Micáka, který hrál velmi dobrý zápas. Poděkovat bych pak chtěl Lukášovi Pulcovi, který při několika absencích zaskočil z béčka a týmu hodně pomohl,“ vzkázal kaplický kouč Bohdan Malický a ještě dodal: „Na výkonech je znát, že si kluci začínají věřit. Myslím, že s takovou hrou potrápíme i další týmy, se kterými se počítá na přední příčky.“

Sestava Spartaku: F. Říha ml. – Štrbačka, M. Hami, Čutka, Gondek, F. Marek, Divoký (82. Kuchař), Micák, Vaniš, L. Pulec (89. Schneider), Urazil.

Velešín – Prachatice 2:3 (0:1), branky: 70. Šálek, 76. Přibyl – 26. a 53. z penalty Sova, 48. Juroš.

„Nechali jsme si utéct začátky obou poločasů a zlepšení na konci už přišlo pozdě. Hodně chyběly dvě opory z minulého zápasu, a to z pracovních důvodů absentující Grznárik a vyloučený kapitán Pomije,“ okomentoval nezdar velešínský asistent Stanislav Kysela.

Sestava Velešína: Ottenschläger – Biňovský, K. Zatloukal, Šváb, Přibyl, Jirský, Fišer, Špát, Zimek, Šálek, Mikeš (61. Severa).