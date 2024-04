/FOTOGALERIE/ Trojice fotbalových týmů z Českokrumlovska v A skupině fotbalové I.A třídy patří do nejlepší šestice soutěže a statistiku může ještě vylepšit ve víkendovém 17. kole.

Mac Tesař dává vedoucí gól Dolního Dvořiště do sítě SK Čkyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Jako první jdou do boje v sobotu od 10 hodin hráči Spartaku Kaplice. Zajíždějí na hřiště Borku a i jako hostující tým nastoupí v roli favorita. Borek se propadá tabulkou, oba jarní zápasy prohrál a herně zůstává za očekáváním. Naopak Kapličtí odehráli dva dobré zápasy, i když ve Zlaté Koruně nakonec padli. Doma si to vynahradili vysokou výhrou nad Vodňany. „Kluci hráli s chutí a soupeře až na jednu standardku nepustili k ničemu. Byli jsme lepší, dobře kombinovali a svým pohybem dělali soupeři problémy. V dalším kole jedeme na Borek a i tam chceme uspět,“ hodnotil utkání s Vodňany kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

Hodinu po poledni nastoupí v sobotu na domácím hřišti Zlatá Koruna proti Vimperku. I zde je tým z Českokrumlovska favoritem, i když v minulém kole inkasoval pět branek v Dolním Dvořišti. Měla by zvítězit zkušenost nad mládím ze Šumavy. I když pozor, ve Vimperku Zlatka na podzim prohrála. Domácí se musejí navíc vypořádat s absencí zkušeného útočníka Beránka, který minule dostat červenou kartu. Na menším hřišti ve Zlaté Koruně to však mají soupeři hodně složité.

Zajímavý souboj se čeká v sobotu od 16.30 hodin ve Vodňanech, kam zamíří Dolní Dvořiště. Sousedé v tabulce měli odlišný vstup do jarní části sezony. Vodňany získali ze dvou zápasů pouhý bod, Dolní Dvořiště vyhrálo dvakrát 5:1. To dává týmu z Českokrumlovska do zápasu bodové naděje. „Do Vodňan jedeme po dvou vysokých výhrách. Určitě čekáme těžký zápas, ještě k tomu, když máme s Vodňany tristní bilanci a neudělali jsme s nimi ještě ani bod. Věřím, že jsme dobře připraveni, kluci jsou hladoví a určitě chceme do busu zpět domů naložit tři body. Bohužel nám vypadl Micák. Ten si postojí dva zápasy. Plně však začal trénovat již mladý Pecha, který laboroval se zády. Věřím, že ho nahradí. Jak říkám, čekáme těžký zápas, který bychom ale měli zvládnout," hledí k utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.