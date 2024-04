/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skupiny I.A třídy potvrdili fotbalisté Dolního Dvořiště, že se jim zkrátka na Vodňany nedaří. Přestože dali dva góly a měli na hřišti soupeře další šance, vraceli se domů bez bodu.

Fotbalová I.A: Vodňany - Dolní Dvořiště 3:2 (1:2). | Foto: Adéla Bršťáková

FK Vodňany - FK Dolní Dvořiště 3:2 (1:2)

Branky: 10. T. Vokatý, 51. A. Hrynevich, 82. F. Bína - 2. M. Urazil, 21. J. Kubík. ŽK: 2:1 (Trejbal, Brož - Urazil). Rozhodčí: Průchová - Kovařík, Ovčáček.

Fotbalisté Dolního Dvořiště chtěli navázat na výborný start jara, kdy si přpsali na konto dvě vysoké výhry 5:1. Zápasy s Vodňany jsou však pro ně jakoby zakleté a neuspěli ani tentokrát.

"Do Vodňan jsme jeli pro body. Bohužel, nevezeme nic. Zápas začal pro nás výborně. Hned v první minutě si Tesař pohrál s domácím bekem, přihrál Urazilovi a ten se nemýlil. Vůbec to nevypadalo, že by domácí měli být rovným soupeřem. A troufnu si říci, že nebyli. Zápas jsme si prohráli sami. Jenom sami, když jsme vlastně všechny góly domacím nabídli. Jirkal prakticky nic neřešil a lovil třikrát míč z brány. Když si vybavím, tak vlastně sebral jeden centr a kdyby mu kluci nenahráli, tak se nepotká s míčem. Bohužel, je to pro něho kruté, fotbal se hraje na góly. Měli jsme šancí hodně, domácí jsme prakticky drželi na jejich půlce a oni se jen vysvobozovali nákupem, ale bohužel nám to tam nepadalo. Chybělo i štěstí, nějaký jiný odraz. Zápas prostě o smůle. Klukům mohu jen vyčíst chyby při gólu. Jinak prakticky nic. Snažili se, makali. Bohužel to tam nespadlo. Jen Urazil mohl skóroval minimálně čtyřikrát, Tesař tam měl průniky, Kouba orazítkoval břevno. Prostě branka domácích byla zakletá. Dostali jsme výsledkovou facku. Ale je třeba jet dál. Zvednout hlavy a v sobotu udělat domacim fandům radost," hodnotil utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.