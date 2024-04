/FOTOGALERIE/ Souboj týmů z horní poloviny tabulky A skupiny I.A třídy sliboval zajímavý fotbal. Toho nakonec moc k vidění nebylo a jediná branka rozhodla o třech bodech pro Zlatou Korunu. Ta se opět na chvíli přiblížila Strunkovicím, Vodňany zůstaly šesté, když nedokázaly odčinit porážku z Vimperka.

Fotbalová I.A: Vodňany - Zlatá Koruna 0:1 (0:0). | Foto: Jan Škrle

FK Vodňany - SK Zlatá Koruna 0:1 (0:0)

Branka: 50. Kroneisl. ŽK: 2:1 (Vokatý, Protsouk - Šebelka). Rozhodčí: Kříž st. - Šťastný, Vican.

Nováček soutěže vydoloval další tři body díky jedinému přesému zásahu. Tři body trefil nejstarší hráč na hřišti Marek Kroneisl. "Mára nás na jaře střelecky drží," usmíval se po utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin a pokračoval k utkání samotnému: "Hrálo se na hrbolatém terénu, nic moc počasí. Zápas se odvíjel od toho, že domácí bránili v devíti a čekali, co se stane. Co prošlo, pochytal vodňanský gólman Budín. Nakonec jsme skoro rádi za jednobrankové vítězství. Domácí tam měli asi jen dvě přímé střely na bránu. Ale na podobné zápasy jsme zvyklí, každý proti nám brání a zkouší to rychlými brejky. Občas jsme dostali nakopáno, ale pro nás jsou důležité body. Ze dvou zápasů venku jich máme nyní šest, takže spokojenost."

Čtenářům Deníku přiblížil fotografiemi utkání Jan Škrle