/FOTOGALERIE/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Českokrumlovsko šest bodů. Tři body ze hřišť soupeřů si přivezly celky Dolního Dvořiště a Zlaté Koruny. Bez bodů je tentokrát Kaplice.

Fotbalová I.A: SK Planá - Spartak Kaplice 2:0 (2:0). | Foto: Libor Granec

SK Planá - Spartak Kaplice 2:0 (2:0)

Branky: 1. D. Kořínek, 37. J. Carda. ŽK: 5:2 (Hotový, Svoboda, Kořínek, Kodras, Kitzler - Behman, Daniel). Rozhodčí: Ondřej - Valeš, Švec.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Zápas o třetí místo jsme nezvládli. Dostali jsme gól hned v první minutě a to se již těžko dohání proti takovému soupeři, jakým Planá je. Na míči jsme byli lepší, ale jen po vápno. Planá nás vyučila z produktivity. Měl jsem určité tušení, že to nezvládneme, když v týdnu netrénovali tři hráči základní sestavy a dva vůbec nebyli k dispozici na zápas. Kluky mohu jen pochválit za bojovnost a chtít udělat něco s výsledkem. Nedá se nic dělat, příště to odčiníme doma."

TJ Blatná - FK Dolní Dvořiště 2:4 (1:1)

Branky: 18. F. Outlý, 87. D. Fiřt - 26., 72. a 76. M. Urazil, 74. M. Tesař. ŽK: 3:2 (Hrubý 2, Fiřt - Aibl, Rozhoň). ČK: 1:0 (54. Hrubý). Rozhodčí: Kollárik - Hanzlíková, Ondřej.

Štefan Bršťák, trenér D. Dvořiště: "Do Blatné jsme jeli bez výborně hrajícího Kubíka, Kouby, který má také formu, Zemana a Tichého. Naštěstí se vrátili vykartovaní Micák s Tesařem. Do branky šel Posel, který nám ukázal, že se na něj můžeme spolehnout a vedle Jirkala jen roste. Samotný zápas začal pro nás velmi dobře a během 15 minut jsme si vytvořili velké šance. A pak tu máme to “naše”! Místo toho, abychom vedli 3:0, tak si začneme komplikovat zápas vlastními chybami a dokonce pustíme domácí po hrubici do vedení. Poločas jsme srovnali. Bohužel se nám moc herně nedařilo, ale věřil jsem, že zápas zvládneme. Poté jsme dokázali dát tři branky během čtyř minut a bylo hotovo. I když to nebylo z naší strany úplně ono, tak ve finále musím kluky pochválit. Zvládli to za tři body a to se počítá."

FK Vodňany - SK Zlatá Koruna 0:1 (0:0)

Branka: 50. Kroneisl. ŽK: 2:1 (Vokatý, Protsouk - Šebelka). Rozhodčí: Kříž st. - Šťastný, Vican.

Václav Domin, trenér Z. Koruny: "Hrálo se na hrbolatém terénu, nic moc počasí. Zápas se odvíjel od toho, že domácí bránili v devíti a čekali, co se stane. Co prošlo, pochytal vodňanský gólman Budín. Nakonec jsme skoro rádi za jednobrankové vítězství. Domácí tam měli asi jen dvě přímé střely na bránu. Ale na podobné zápasy jsme zvyklí, každý proti nám brání a zkouší to rychlými brejky. Občas jsme dostali nakopáno, ale pro nás jsou důležité body. Ze dvou zápasů venku jich máme nyní šest, takže spokojenost."