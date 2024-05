/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Zlaté Koruny zajížděli v dalším kole A skupiny I.A třídy na hřiště Blatné, která bojuje o záchranu. Podobné duely bývají velice těžké. Zlatka musela otáčet poločasové vedení domácích.

Fotbalisté Zlaté Koruny (žlutočerná kombinace z utkání s Vodňany) si přivezli tentokrát tři body z Blatné. | Foto: Jan Škrle

TJ Blatná - SK Zltá Koruna 1:4 (1:0)

Branky: 14. M. Hlaváč - 51. M. Svoboda, 64. J. Wagner, 69. L. Voráček, 89. L. Matúš. ŽK: 3:2 (Levý, Kůst, Říha - Beránek, Persán). Rozhodčí: Průchová - Jelínek, Ovčáček.

Zlatá Koruna zajížděla do Blatné v roli favorita, ale snadné to vůbec neměla. Výhru tým od Českého Krumlova lámal až ve druhém poločase. Nakonec rozhodla zkušenost.

"U nás byl největší problém v tom, že jsme chtěli hrát profesorský fotbal. Trochu jsme si zvykali na velikost hřiště. Domácí v první půli hráli dobře, měli tam šance, když šli do rychlého protiútoku a my nestačili pokrývat prostor. Nakonec dali gól po nějaké skrumáži. Měli ještě asi dvě šance, které Votýpka chytil. V kabině jsme si pak řekli, proč jsme vůbec přijeli do Blatné. Druhá půle už byla pod naší kontrolou. Myslím si, že domácí trochu ztráceli síly, někteří hráči měli křeče, ale bylo důležité, že jsme vyrovnali a dali gól na 2:1. Od té chvíle bylo rozhodnuto," komentova utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin a pokračoval: "První dva góly padly ze standardních situací. První dal Svoboda a druhý Wagner. Třetí už byl z kombinační hry. Pak už bylo otázkou, kolik gólů dáme, soupeře jsme již přehrávali. Ale musím domácí pochválit za první půli, byli šikovní. "