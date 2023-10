/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy hostila Zlatá Koruna Blatnou. Před zápasem podle fanoušků jasná záležitost pro domácí. Tomu odpovídal i první poločas. Nakonec sice Zlatka slavila, ale vyhrála jen o gól.

Fotbalová I.A: Zlatá Koruna - Blatná. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Zlatá Koruna - TJ Blatná 3:2 (3:0)

Branky: 3. J. Zajíc, 18. J. Sláma, 31. V. Beránek - 57. J. Říha, 90. A. Bulka. ŽK: 1:3 (Wagner - Bláha, Kůst, Š. Voříšek). Rozhodčí: Smola - Němec, Kaštánek.

Hosté znovu improvizovali v sestavě a útočně naladění domácí se do nich od začátku utkání pustili s vervou. Vyútěním toho byl ryhlý gól a po čtvrt hodině i druhý. Když přidali domácí po půl hodině i třetí branku, fanoušci již slavili tři body. Ale míč je kulatý a hra může přinést cokoliv.

I ve vstupu do druhého poločasu byli domácí aktivnější, ale několik výborných šancí spálili. Soupeř je za to potrestal brankou na 3:1. Hráči Zlaté Koruny se dál tlačili před branku Blatné, centry létaly z obou stran a jednou gólmana Chlandu zachránilo břevno. A najednou to bylo 3:2! Domácí obrana si nepočínala dost důsledně a soupeř snížil. Ve zbytku času si již ale domácí tři body pohlídali a fanoušci tak mohli body skutečně oslavit.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Utkání nejlépe vystihuje komentář domácího trenéra Václava Domina:

