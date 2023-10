Branky: 6. Persán, 53. Voráček - 3. Šourek. ŽK: 3:2 (Trnka, Miletić, Beránek - Hromíř, Blatský). Rozhodčí: Vejčík - Ryneš, Ondra.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: "Dostali jsme hned v úvodu gól, ale naštěstí jsme na něj dokázali rychle odpovědět. Sousedovice to hrály zodpovědně odzadu a my hráli pořád do plných. Soupeř měl nebezpečné protiútoky. V prvním poločase jsme zahazovali šance, soupeř tam měl také dvě. Po změně stran to hrál soupeř dlouhými balony dopředu, ale my naštěstí dali Voráčkem druhý gól a pak pokračovali v zahazování šancí. Nám se rozpadla kvůli zraněním obrana, museli jsme to celé přeskládat. Ale kluci to zvládli v pohodě, důležité jsou body. Ale musím říci, že tam Sousedovice měly nebezpečné výpady."

FK Dolní Dvořiště - SK Čkyně 2:1 (1:0)

Branky: 11. Mac Tesař, 90. (PK) R. Tichý - 66. (PK) G. Bujok. ŽK: 1:3 (Urazil - Drnek, Chvál, Pešl). Rozhodčí: Bartůněk - Ernst, Klimeš.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Když budu upřímný, tak jsem se zápasu trochu bál. Rozhoň nemocný a k němu se s absencí přidali Štifter s Kubíkem. Bohužel je to dokola. Každý týden nám někdo vypadne. Na druhou stranu už hrál Aibl, Urazil je zdráv, takže jsme měli z čeho vybírat. Samotný zápas byl hodně bojovný. První poločas jsme hráli celkem dobře, zaslouženě vedli, když Mac Tesař vymetl pavouky z houstujicí branky. Druhy poločas jsme se nemohli dostat do hry. Hosté se do nás zakousli a srovnali. Když už zápas směřoval k remíze, tak hostující hráč srazil ve vápně Koubu. Radši jsem zavřel oči. Ale Tichý to kopl zkušeně. Vydolovali jsme zlaté tři body. Kluky chválim. Nechali na hřišti všechno. Těžký zápas, zvladli to. Bohužel jsme přišli o Koubu Ondřeje. Opět si poranil koleno. Snad se dá dohromady přes zimu. Je opravdu znát na hřišti. Když bych měl jmenovat, tak opět Micák hrál výborně. Mavrodiev si pomalu vybojoval místo v sestavě. A František Kouba je veliký bojovník a Tichý prokazuje své veliké zkušenosti. Jinak bych chtěl poděkovat i týmu ze Čkyně. Od hráčů přes realizační tým až po fanoušky se chovají úplně na pohodu. Teď máme před sebou Kamenný Újezd. Pro nás absolutně nepříjemný tým. Věřím, že to tam urveme a dovezeme body domů."

Spartak Kaplice - Kamenný Újezd 3:2 (1:1)

Branky: 36. a 70. Česák, 65. Gutheis - 6. a 60. Greguš. ŽK: 3:3 (Smolen, Gutheis, Štrbačka - Zimek, Rezek, Prokeš). ČK: 0:1 (90. Soukup). Rozhodčí: Herzog - Bartůněk, Ernst.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Doma jsme chtěli potvrdit bod ze Čkyně, což se nám povedlo, bereme všechny tři. Musím to zdůraznit, protože pravidlo, kdo hraje dobrý fotbal, ten neboduje, se mi potvrdilo. Kameňák u nás hrál fotbal, my byli všude druzí a vyhráli. Když jsme byli v zápasech lepší my, tak jsme prohráli. Jsem tedy rád za tři body, ale s předvedenou hrou spokojen nejsem. Jsem rád že se Petr Gutheis mohl rozloučit s našimi diváky vítězně. Na podzim se stěhuje domů do Prahy a já mu přeji hlavně zdravíčko a ať mu to kope ještě dlohá léta. Ať se daří Gudy, za mě a Kaplici Ti moc děkujeme.