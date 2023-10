/FOTOGALERIE/ Další kolo fotbalové I.A třídy přineslo na Českokrumlovsko tři body. Ty zajistil Zlaté Koruně Jan Šebelka. Kaplice a Dolní Dvořiště jsou bez bodu, možná tak trochu doplatily na vzájemnou předehrávku 13. kola.

Fotbalová I.A: Sousedovice - Kaplice 2:1 (1:1). | Foto: Jan Škrle

Borek – Zlatá Koruna 0:1 (0:0)

Branka: 71. J. Šebelka. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Tauber.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: „Borek proti nám hrál dobře, snažil se, blokoval nás, gólman jim zachytal. Ale my si přesto vytvořili plno šancí, které jsme neproměnili. Podle herního projevu jsme si zasloužili vyhrát. Musím pochválit kluky, že do toho jdou pořád naplno, i když se nedaří v zakončení. Jdou si za výhrou.“

Planá u ČB – Dolní Dvořiště 9:2 (3:0)

Branky: 16. (PK) M. Cimerhanzl, 21. a 63. (PK) D. Kořínek, 44. L. Janák, 50. P. Svoboda, 53. a 56. P. Šteyer, 80. L. Kitzler, 89. K. Šejvar – T. Szojka, 90. M. Urazil. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Rotschedl.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Bohužel se v tomto utkání projevilo zranění brankáře Jirkala z minulého zápasu. Navíc nám čtvrteční předehrávka s Kaplicí vzala až příliš sil.“

Tradice derby neporušena, opět slavili hosté, tentokrát hráči Doního Dvořiště

Sousedovice – Kaplice 2:1 (1:1)

Branky: 28. a 88. J. Šourek – 29. M. Ješina. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Ovčáček.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „V Sousedovicích jsme chtěli bodovat, ale Štěstěna se od nás odvrátila zády. V prvním poločase jsme byli lepší a mohli vyhrávat 3:1 či 4:1, ale nedali jsme vyložené šance. Druhý poločas byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Kalich hořkosti jsme si dopili do dna v závěru zápasu, kdy jsme dostali druhý gól. Troufnu si říci, že jsme byli fotbalovější, ale dělá nám problém klid v koncovce. Všude od soupeřů slýcháme, jak jsme fotbalovější, ale k bodům to nevede. Snad se to zlomí doma se Strunkovicemi.“