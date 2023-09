/FOTOGALERIE, VIDEO/ Lepší již to být nemohlo. V pátém kole A skupiny fotbalové I.A třídy všechny tři týmy z Českokrumlovska zvítězily. Zlatá Koruna dál tlačí na nejlepší, Kaplice poskočila do klidných vod a v Dolním Dvořišti všem spadl kámen ze srdce.

Jan Šebelka proměňuje penaltu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Zlatá Koruna - Slavoj Hrdějovice 2:0 (1:0)

Branky: 29. a 84. (PK) J. Šebelka. ŽK: 1:0. ČK: 0:1 (28. Voráček). Rozhodčí: Kříž ml.

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: "Utkání bylo půl hodiny relativně vyrovnané. O dalším vývoji hry rozhodlo vyloučení hostujícího hráče, kdy jsme získali početní výhodu a z následného přímého kopu šli do vedení. Do konce prvního poločasu jsme si dokázali vytvořit herní převahu, která však k další brance nevedla. Druhý poločas se nesl ve znamení našich nevyužitých šancí a druhou branku jsme přidali až v závěru utkaní z penalty. Nyní se už budeme připravovat na sobotní zápas, kdy k nám přijedou Vodňany."

FK Borek - FK Dolní Dvořiště 5:6 (3:3)

Branky: 27. M. Kocina, 29. J,. Frank, 44., 60. a 71. D. Hájek - 13., 67., 70. a 83. M. Urazil, 30. P. Pecha, 40. M. Rozhoň. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (31. Micák). Rozhodčí: Petričák.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Kdybych měl být upřímný, tak opravdu jsem se toho zápasu bál. Do stavu zraněných nám přibyli Aibl s Krenauerem.Tesař je na dovolené, Kouba také mimo, takže jsem se spíše bál, jak to poskládat a dát tomu hlavu a patu. Předem děkuji, že s námi jeli Honza Macanovič s Tadeášem Zemanem. Začali jsme dobře a vedli. Bohužel domácí dvěma góly otočili skóre. Srovnali jsem a vzápětí přišli o Micáka, který se musel pakovat pod sprchy. Podařilo se nám však dát na 3:2. Bohužel, do pauzy domácí ještě vyrovnali. O přestávce jsme si řekli, že musíme být trpěliví a čekat na šance, co přijdou. Domácí nás máčkli a krásnou střelou dali na 4:3. Opět jsme během chvilky otočili na 5:4 pro nás. Ihned po rozehrání jsme však chybovali a domácí srovnali. Chtěli jsme vyhrát a posledni slovo si vzal Urazil, když svým čtvrtým gólem rozhodl. Mohu říci, že ještě pár takových zápasů a budu muset skončit, protože mě asi trefí. Ale teď vážně. Děkuji všem, opravdu všem za výkon!!! Body jsme potřebovali a i když jsme hráli hodinu v deseti, dokázali jsme to urvat. Kluci ukázali srdce a sílu. Věřím, že se teď vše začne otáčet tím správným směrem. Tohle kabina potřebovala."

TJ Blatná - Spartak Kaplice 1:4 (1:2)

Branky: 24. Š. Říha (pen.) – 37., 46. M. Pulec, 1. Ješina, 83. Česák. ŽK 4:2. ČK: 1:0 (Kůst). Rozhodčí Vejčík.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "V Blatné jsme uspěli a myslím, že zaslouženě. Od druhé minuty jsme vedli brankou Ješiny po rohovém kopu a myslel jsem, že jsme dobře naladěni. Opak však byl pravdou. Přizpůsobili jsme se soupeři k nakopávání balonů a soubojům, což bylo špatně. Po zásluze přišel trest a soupeř srovnal z penalty. Do přestávky jsme však stihli dát Pulcem druhou braku. V kabině jsem klukům řekl, že pokud budou hrát po zemi, tak Blatnou porazíme. To si vzali k srdci, druhý poločas byl v naší režii a přidali jsme další dvě branky Pulcem a Česákem. Kluky za druhý poločas chválím a především za standardní situace, které jsme zvládli na výbornou a dali z nich dvě branky. Dík patří i fanouškům, kteří s námi cestovali, byli našim dvanáctým hráčem."