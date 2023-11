Předchozí sezonou I.B třídy projel tým ze Zlaté Koruny jako nůž máslem a začaly se rojit spekulace, především v ostatních klubech, že by A třída měla být pro Zlatku pouze přestupní stanicí do kraje. Ale takto jednoduše fotbal nefunguje. „Je fakt, že jsme předchozí sezonu projeli suverénně a jak jsem již dříve říkal, byl by hřích s takovým kádrem a při tak rozjeté sezoně nepostoupit . Cílem do sezony současné je páté místo a polovinu sezony hodnotíme pozitivně. Nelze říci nad očekávání, jelikož máme tři porážky a všechny tři zápasy byly v našich silách zvládnout minimálně na remízu, ale tak to zkrátka ve fotbale je. Nicméně s podzimem panuje za podzimní část spokojenost,“ shrnul první polovinu sezony kapitán týmu Jan Šebelka .

V I.A třídě se hraje plno kvalitních zápasů proti technicky dobře vybaveným soupeřům, ale přijdou i takové, kde je to hodně soubojové a někdy to i bolí. „Nám vyhovují zápasy, kde si to se soupeřem rozdáme fotbalově. To byla třeba derby s Kaplicí či Dolním Dvořištěm. Naopak Strunkovice, ač mají hráčskou kvalitu, nám zavřely dveře před vápnem. To nám nevyhovuje. Jsme schopni hrát s kýmkoliv po fotbalové stránce, ale dobývání obrany je pro nás složité,“ doplnil Jan Šebelka.

Přestože se výsledkově dařilo, po několika kolech přišla změna na postu trenéra a tým převzal zkušený lodivod Václav Domin. „V té době bylo důležité zachovat vnitřní pohodu v týmu. První zápas pod novým trenérem byl s Vodňany a remíza 2:2. Dodnes si trháme vlasy, protože to měl být pro nás tříbodový zápas. Ale udělali jsme hrozný kiks a stálo nás to dva body,“ vrátil se ke stěžejnímu bodu sezony kapitán týmu.

Vrcholem podzimu byl duel Zlaté Koruny ve Strunkovicích, kde se utkal první s druhým. Výhra by Zlatku vrátila naplno do boje o první místo. „Měli jsme si to rozdat na férovku, kdo je lepší. Nám se zkrátka zápas výsledkově nepovedl. Ne fotbalově, sehráli jsme dobrý zápas, ale nevyšlo to výsledkově,“ vrátil se k důležitému utkání Jan Šebelka.

Utkání podzimu urvali Strunkovičtí, Zlatá Koruna odjela od Blanice bez bodu

Mrzet však musí ještě více poslední utkání podzimu v Kamenném Újezdě, kde přišla porážka na hřišti posledního týmu tabulky. „Mě osobně porážka mrzí o to více, protože z Kameňáku jsem a budu to mít ještě dlouho od kamarádů na talíři. Mrzí nás to, ale Kameňák hrál velmi dobře dozadu. Organizovaně bránil v plno lidech a nám to zkrátka nesedlo,“ hodnotil poslední utkání sezony kapitán týmu a s lehkým úsměvem dodal: „Když na tom hledat nějaká pozitiva, tak to, že se Kameňák výhrou odlepil ode dna tabulky.“

Tým ze Zlaté Koruny se potýká s úzkým kádrem a navíc přišla na podzim i celá řada zranění. „Se změnou trenéra jsme začali hrát i v trochu jiném rozestavení. V týmu jsou zkušení hráči, kteří to vstřebali, ale nejde to hned během prvních dvou zápasů. Navíc do toho přišla zmiňovaná zranění. Nevím, zda to je všude, ale my měli těch zraněných až příliš. Několik zápasů před koncem podzimu se nám úplně rozpadla obranná čtveřice. Před zápasem s Planou byli zranění Kroupa, Vágner, se zraněním laboroval i Kuba Zajíc. To byli hned tři hráči ze základní sestavy zadní řady. Přešel tam zkušený Martin Kollár, který hrál většinu kariéry středopolaře. Na stoperu to odehrál dobře. Ale je fakt, že jsme se museli potýkat s mnoha změnami,“ hovořil Jan Šebelka o problémech se změnami v sestavě.

Již před odchodem na zimní přestávku dostali hráči plán, co je do startu jara čeká. „Zimní příprava je nalajnovaná. Na ostro startujeme 3. února a je připraveno sedm přípravných zápasů. Je to tedy pořádná nálož, ale snad to zvládneme. Trochu se obávám toho, abychom v kontextu úzkého kádru byli všichni na startu jarní části sezony k dispozici. Ale na přípravu se těšíme, je tam i nějaké soustředění,“ dodal k plánům do dalších měsíců kapitán Zlaté Koruny.