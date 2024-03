/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejvýše postaveným týmem z Českokrumlovska v krajských fotbalových soutěžích je Zlatá Koruna. Nováčkovi I.A třídy patří druhá příčka skupiny A se ztrátou devíti bodů na první Strunkovice.

Takto se ve Zlatce slaví výhry. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Cílem fotbalistů Zlaté koruny bylo před startem sezony pohybovat se do pátého místa. To s přehledem plní. Již tak kvalitní kádr v zimě ještě posílil a tým by měl patřit znovu do špice tabulky.

Trenér Václav Domin proložil zimní přípravu sedmi přípravnými zápasy, což se může někomu zdát hodně. „Přípravu jsem tak připravil záměrně. V týdnu se scházíme tak kolem deseti, dvanácti lidí, proto jsem tam vložil víc přátelských utkání. O víkend máme hráče pohromadě a hlavně je to víc baví v zápasech,“ hovořil trenér Václav Domin o modelu přípravy a pokračoval: „Důležité bylo, že jsme zapracovali trošku na kondici. Soustředění se vydařilo a i sami hráči si to pochvalovali. Vím, že jsem trošku změnil rytmus přípravy, ale někdy změna může být dobrá.

Poslední tři zápasy po soustředění ukázaly posun a především začali hráči Zlaté Koruny střílet góly. „Asi jsme to zvolili dobře. Kluci měli po soustředění chuť do hry. Radost mám samozřejmě i z toho, že začali střílet góly i další hráči než tradiční kanonýři a doufám, že jim střelecká chuť vydrží i do sezony,“ doplnil s úsměvem trenér Domin.

Startuje jarní část a hned má Zlatá Koruna na programu derby s Kaplicí. Příprava je zapomenuta a začíná mistrovská dřina. „Teď jsme za poslední tři zápasy nastříleli dvacet gólů, ale to je pryč. Derby je derby a atmosféra mu dodává další rozměr. Všichni se navzájem dobře známe. Trenér Kaplice se byl na nás podívat, já jsem se na Kaplici byl také podívat. Je to derby, to bývá na krev. Snad to zvládnou rozhodčí,“ hledí k prvnímu zápasu jara Václav Domin.

Všichni se však již těší na to, že si zahrají mistrovský zápas. „V každém případě. Ta přestávka byla hodně dlouhá. Natěšeni jsou i fanoušci, na generálku jich již přišlo také hodně. Přijedou i Kapličtí, takže atmosféra by měla být skvělá,“ doplnil trenér Zlaté Koruny.