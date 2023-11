/FOTOGALERIE/ Po domácí jasné výhře nad Čkyní vyráželi fotbalisté Zlaté Koruny k poslednímu podzimnímu utkání A skupiny I.A třídy do Kamenného Újezdu. Postavení v tabulce je stavělo do role favorita, ale body zůstaly na domácím hřišti.

Fotbalisté Zlaté Koruny (na snímku z utkání se Čkyní) v posledním utkání podzimu padli v Kamenném Újezdu. | Foto: Lukáš Hoďánek

Kamenný Újezd - Zlatá Koruna 3:2 (2:1)

Branky: 9. A. Černý, 42. a 67. (PK) J. Greguš - 20. M. Kroupa, 90. M. Král. ŽK: 3:5 (Černý, Greguš, Rožboud - Krpupa, Persán, Konečný, Král, Rytíř). Rozhdčí: Pečenka - Dimitrov, Novotný.

Fotbalisté Zlaté Koruny chtěli z Kameňáku tři body, aby mohli ještě na jaře stíhat lídra ze Strunkovic nad Blanicí. Všechny tři body však zůstaly doma a naopak Kameňák odskočil ze sestupových vod tabulky.

"I když jsme o tom hovořili, tak asi bylo v hlavách hráčů to, že jedeme na hřiště týmu ze spodku tabulky. Porážku ale spíše přičítám tomu, že jsme dohrávali sezonu s pěti zraněnými hráči v základu, kteří nemohli absolvovat zápas na stoprocentní výkon. Kádr zase není tak široký. Ale dá se říci, že jsme dostali všechny tři góly po našich individuálních chybách. Kdykoliv jsme prohráli, tak to nebylo tím, že by nás soupeř přehrával, nebo jsme to nezvládli jako tým, ale vždy po individuální chybě. Rozhodl první poločas. Oni měli jednu šanci, my dvě, ale výsledek byl opačný. Výkon Kameňáku však byl dobrý. Mají zkušené hráče, dávají do hry srdíčko a mají rozdílového hráče Greguše. Přesto jsme měli alespoň bod uhrát. Ale penalta, individuální chyba, ztráta míče a dopadlo to tak, jak to dopadlo," shrnul trenér Václav Domin poslední mistrovský duel sezony.

Fotbalisté Zlaté Koruny půjdou do jara ze druhého místa se ztrátou devíti bodů na první Strunkovice. Ty mimochodem v posledním zápase podzimu porazily Borek rekorním výsledkem 11:0.