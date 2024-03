/FOTOGALERIE, VIDEO/ Úvod jarní části A skupiny fotbalové I.A třídy odstartovalo derby Zlatá Koruna - Kaplice. Před pěknou diváckou kulisou byli favoritem domácí, i když počasí fotbalu moc nepřálo. Nakonec rozhodl jediný gól.

Závar před kaplickou brankou. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Zlatá Koruna – TJ Spartak Kaplice 1:0 (0:0)

Branka: 56. Kroupa. ŽK: 3:1 (Svoboda, Beránek, Šebelka – Vaniš). Rozhodčí Crkva – Kříž, Picka. Diváci: 250.

Sestavy - Zlatá Koruna: Trnka – Kroupa, Svoboda, Kollár, Wagner, Konečný (86. Rytíř), Kroneisl, Voráček, Persán (90. Miletić), Šebelka, Beránek (89. M. Král). Kaplice: F. Říha – Pál, Čutka, Ješina (80. Smolen), Gondek, Divoký, Jan Česák, M. Pulec, Vaniš (83. Daniel), Štrbačka (77. Fučík), Jak. Česák (55. Pastier).

Jako první se v zápase o slovo přihlásili Zlatokorunští. Ve třetí minutě zahrával trestný kop Šebelka, gólman Říha si jeho ránu pohlídal. Na druhé straně měli Kapličtí výhodu rohového kopu. Po centru Vaniše hlavičkoval mimo bránu Štrbačka. Poté se ke střele dostal v 11. minutě domácí Konečný, střílel z pravé strany, přízemní rána skončila v připravených Říhových rukavicích. V dalších minutách se častěji do zakončení dostávali spartakovci. V 19. minutě centroval zprava Ješina, při hlavičce Jana Česáka byl gólman Trnka hodně rád, že míč skončil nad břevnem jeho svatyně. O dvě minuty později pronikl středem hřiště Jakub Česák, dostal se na hranici velkého vápna, střelu po zemi zablokoval domácí obránce. Vzápětí přišla výhoda přímého kopu pro hosty. Střela Vaniše skončila nad Trnkovou bránou. Ve 24. minutě zatáhl balón po levé straně Jakub Česák, přízemním centrem našel ve vápně nepokrytého Štrbačku, který však svou možnost prováhal. Pak se pokoušel bezbrankový stav zvrátit zlatokorunský Konečný, ale pálil z pravé strany nad Říhovu bránu. Nedlouho poté už měl mušku přesnější, míč dokázal nasměrovat mezi tři kaplické tyče, ale Říha změnu stavu nepřipustil. Ve 38. minutě se vstříc domácí brance vydal středem hřiště Čutka, před vápnem si narazil míč s Pulcem, byl v gólové pozici, bohužel pro hosty zakončení bylo slabé a mířilo přímo na Trnku. Pár minut před poločasem měli domácí výhodu trestného kopu z velmi dobré střelecké pozice. Šebelkova rána skončila nad brankou.

Do druhého dějství nastoupily oba dva týmy ve shodných sestavách. V 51 minutě zahrávali domácí rohový kop, na zadní tyči se k zakončení dostal Wagner, zblízka Říhu překonat nedokázal. Bezbrankový stav se změnil v 56. minutě střetnutí. Šebelka zatáhl míč po levé straně až k brankové čáře a po jeho centru zblízka pohodlně skóroval hlavou Michal Kroupa – 1:0. Hosté u rozhodčích marně reklamovali, že centrující Šebelka se s míčem dostal již za brankovou čáru. Hosté se svými protesty neupěli a domácí vedli. Na druhé straně zahrozili Kapličtí, po centru střídající Pastiera hlavičkoval mimo Divoký. V 63. minutě měli Zlatokorunští možnost své vedení potvrdit druhým gólem. V čisté brankové příležitosti se ocitl Šebelka, v souboji kapitánů zvítězil kaplický gólman Říha, který nadvakrát šanci domácích zlikvidoval. Druhý poločas byl poněkud nervozní, k čemuž velkou měrou přispěl hlavní arbitr, jehož některé výroky se hostům příliš nepozdávaly. Stejně jako dvacet minut před koncem, kdy byl podle názoru hostů ve vápně faulován Gondek, ale píšťalka se neozvala. V 76. minutě mohl domácím klid zajistit po rohovém kopu střílející Persán, ale Říha byl u své tyče včas a míč dokázal vyrazit. Závěrečná desetiminutovka patřila hostům, kteří se snažili smazat jednogólové manko. Střelu Vaniše z pravé strany si Trnka pohlídal. V 83. minutě Kapličtí střídali před rohovým kopem. Do hry se dostal Daniel, a byl to právě on, kdo se dostal po Pulcově centru k hlavičce, ale v gólové pozici poslal míč jen do míst, kde byl připravený Trnka. V 86. minutě Pulec na levé straně uvolnil Gondeka, ten z úhlu mířil pouze nad bránu soupeře. V nastaveném čase pak ukončil obléhání domácí svatyně střelou z hranice velkého vápna Pastier, mířil však jen vysoko nad bránu. Domácí svůj jednogólový náskok uhájili. Kapličtí podali kolektivní výkon, i přes prohru mohli ze hřiště odejít se vztyčenou hlavou. Zápasu by více slušela remíza, ale po devadesáti minutách byli šťastnější Zlatokorunští.

"Utkání moc krásy nepřineslo. Malé hřiště, derby, počasí a první jarní zápas. To je směsice, která přinesla spíše kopanou či překopávanou. Bylo to hodně vyhrocené a pro fanoušky a trenéry nic moc. Utkání bylo o tom, kdo dá gól. Dali jsme ho my, soupeř to pak nakopával dopředu, celkově to nebylo moc koukatelné. Ale jak se říká, za týden se nikdo nebude ptát jak, ale kolik. Máme tři body za 1:0 a jedeme dál," komentoval utkání domácí trenér Václav Domin.

"Výsledkově jsme to nezvládli, ale herně jsme byli vyrovnaným soupeřem. Troufnu si říci, že přestože jsme prohráli, tak ne naší vinou. Byl to remizový zápas. Kluky musím pochválit za předvedený a zodpovědný výkon. Jak se říká, od toho bychom se měli odrazit k lepším zítřkům," doplnil k utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.