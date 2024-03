/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Zlaté Koruny si ke generálce na jarní část sezony v A skupině I.A třídy pozvali soupeře z vedlejší skupiny. Lišovu nastříleli šest branek.

Fanoušci Zlatky ve Strunkovicích. | Video: Lukáš Hoďánek

Zlatá Koruna - Lišov 6:2

Branky: Kroneisl a Persán 2, Šebelka a Beránek – Bouchal a Pechoč.

Pro oba celky to bylo první utkání na přírodní trávě. Lépe se s ním vypořádali domácí. Nastříleli šest branek. Jak se tedy trenér Václav Domin zápasem pokochal? "Pokochal jsem se gólově, to je pravda, ale byl to první zápas na trávě. Je to trochu nezvyk, přeci jenom jsou tam nerovnosti. Trošku nám to tam chvílemi vázlo, ale myslím si, že mohu být spokojený. Porazili jsme účastníka vedlejší skupiny I.A třídy. Myslím si, že jsme asi byli lepší a vyjádřili to i gólově. Ale jsou tam ještě takové momenty, kdy to na té přírodní trávě skáče. Ale vše se škrtá a začíná se příští týden," komentoval utkání Václav Domin.

Spokojen může být se střeleckou chutí svých hráčů i s tím, že si již na přírodní trávě vyzkoušli hráči různé varianty hry. "Již jsme na trávě byli ve čtvrtek, takže už si trošku zvykáme. Trošku mě mrzí zranění Slámy, otočil si koleno a uvidíme, jak to s ním bude vypadat dál. Je to škoda, tak široký kádr zase nemáme. Ale je to fotbal. Lišov prakticky vůbec neznám, přijeli samí vysocí a robustní hráči. My to hráli po zemi, na rychlé protiútoky a dařilo se. Ale vše je zapomenuto, teď se již musíme připravit na mistrák s Kaplicí," doplnil Václav Domin.