/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Zlaté Koruny hostili v dalším duelu A skupiny I.A třídy Planou u ČB. V případě výhry mohli stáhnout ztrátu na vedoucí Strunkovice na šest bodů. Nakonec brali bod.

Fotbalisté Zlaté Koruny (na snímku z utkní ve Vodňanech) doma remizovali s Planou 1:1 | Foto: Jan Škrle

Zlatá Koruna - Planá u ČB 1:1 (0:0)

Branky: 87. J. Wagner - 65. P. Svoboda. ŽK: 2:3 (Šebelka, Král - Hotový, Carda, Šejvar). Rozhodčí: Kollmann - Šťastný, Boček.

"Urodila se spravedlivá remíza. My nedali v prvním poločase dvě šance, soupeř tam také něco měl. Ve druhém jsme za stavu 0:0 neproměnili penaltu a soupeř pak z rychlého brejku otevřel skóre. My vyrovnávali pár minut před koncem, kdy to trefil Wagner z pětadvaceti metrů do břevna, odtud na lajnu a do brány. Pak již to bylo o tom, kdo dá gól, vyhraje. Za bod jsme spokojeni," komentoval utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin a doplnil: "Fotbal to byl nahoru dolu, na I.A třídu výborný fotbal. Podobných zápasů v této soutěži moc neodehrajeme."