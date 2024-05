/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Zlaté Koruny zajížděli v daším kole A skupiny I.A třídy do Sousedovic. Brankově se rozjížděli trochu pomaleji, nakonec však vedení domácích ve druhém poločase otočili.

I.A třída: Sousedovice - Zlatá Koruna 2:4 (1:0). | Foto: Jan Škrle

Sousedovice - Zlatá Koruna 2:4 (1:0)

Branky: 10. M. Hromíř, 83. O. Šimek - 53. (PK) L. Konečný, 66. F. Persán, 78. J. Šebelka, 90. M. Rytíř. ŽK: 0:2 (Svoboda, Persán). Rozhodčí: Ovčáček - Průchová, Handšuh.

"Od začátku utkání jsme měli balon v držení, v prvním poločase to bylo tak 80:20 pro nás. Domácí nám však z jediné šance dali gól. Naopak my to nemohli do brány dostat. Vyrovnali jsme ve druhém poločase z penalty, druhý gól pak padl po prodlouženém centru, míč šel do břevna a doráželi jsme ho do brány. Před třetím gólem Kollár přenesl dlouhý balon na Šebelku a ten to uklízel do brány. Následně domácí hlavou po centru snížili, otevřeli hru a my dali z protiútoku na 4:2 pro nás. Domácí mají mladý, běhavý a důrazný tým, my zase byli fotbalově zkušenější, což rozhodlo. Vezeme tři body, takže panuje spokojenost," komentoval utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin.