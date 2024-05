/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zajímavý souboj z čela A skupiny fotbalové I.A třídy přinesl víkendový program. Zlatá Koruna vyzvala Strunkovice a snížila ztrátu na lídra na pět bodů. Do konce sezony zbývají tři kola.

Zlatá Koruna - Strunkovice. | Video: Jan Klein

SK Zlatá Koruna - Blaník Strunkovice nad Blanicí 2:0 (1:0)

Branky: 11. J. Šebelka, 89. V. Beránek. ŽK: 3:2 (Kollár, Persán, Šebelka - Dvořák, Páník). Rozhodčí: Frček - Dunovský, Smola.

Před utkáním byly karty rozdány jasně. V případě výhry hostů již by nebylo co řešit, remíza by je praticky také podsunula do krajského přeboru. Platila však třetí varianta, vyhráli domácí a snížili svou ztrátu na pět bodů.

"Na utkání bylo vidět, že hrají první dva týmy tabulky. Hrálo se nahoru dolu se šancemi na obou stranách. My věděli, že soupeř hraje dlouhé balony na dva kvalitní útočníky a připravili se na to. Naše obrana byla kompaktní a moc soupeři nedovolila. Za našeho vedení 1:0 měli hosté šanci, kdy jsme míč vykopávali z lajny, a pak ještě Žurek nastřelil břevno. Utkání celkově mělo šťávu, oba celky byly dobře připravené. My možná o něco více a především hráči plnili to, co jsem od nich chtěl, důraz, nasazení a chuť po vítězství," komentoval utkání domácí trenér Václav Domin a doplnil: "První gól dával Šebelka, v závěru potvrdil body zkušený Beránek. Měli jsme i další šance, například Konečný trefil z malého vápna gólmana. Soupeři asi nevyhovovalo menší hřiště, ale musím pochválit naše hráče, měli větší chuť po vítězství. A pochvalu zaslouží i diváci, kteří i za nepříznivého počasí fandili a my se jim odměnili výhrou."

"Ze začátku jsme se snažili být aktivní a dokonce jsme si vytvořili vyloženou šanci, kdy ze strany centroval Honza Žurek, ale Tomáš Koloušek ani Adam Kadlec nedokázali dopravit míč z malého vápna do brány. Potvrdilo se známé nedáš - dostaneš a domácím se po individuální akci Šebelky podařilo otevřít skóre. Domácí byli ve výhodě, my museli dotahovat. Do konce poločasu měla obě mužstva po dvou šancích, ale skóre se neměnilo. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme zápas otočit, ale domác nás k ničemu nepustili. Naopak to byli oni, kteří mohli několikrát skórovat, ale podržel nás gólman, nebo soupeř nepřesně zakončil. Domácí měli územní převahu a svou výhru v závěru potvrdili druhým gólem. Z našeho výkonu jsem tentokrát zklamán a doufám, že v dalším kole vše napravíme. Domácí vyhráli zaslouženě a gratuluji jim ke třem bodům," komentoval duel strunkovický trenér Václav Beneš.