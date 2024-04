/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skupiny I.A třídy přivítali fotbalisté Zlaté Koruny doma Vimperk. Soupeři měli domácí co oplácet, na jeho hřišti na podzim prohráli.

Zlatá Koruna - Šumavan Vimperk 5:0 (1:0)

Branky: 30. J. Šebelka, 47. M. Kroneisl, 55. M. Král, 68. J. Wagner, 84. L. Konečný. ŽK: 1:2 (Miletić - Vintr, Rod). Rozhodčí: Rotschedl - Jelínek, Handšuh. Diváci: 100.

Domácí chtěli před domácími fanoušky odčinit debakl 1:5 z Dolního Dvořiště z minulého kola. Vimperští zase toužili po prvním jarním bodu. Oba týmy vstupovaly do utkání hodně oslabeny, takže dostali šanci hráči z lavičky.

Po utkání byl očividně spokojenější domácí trenér Domin. "Soupeře jsme přehrávali, byli jsme v utkání dominantní. Soupeř udělal před naší bránou zmatek snad jen po dvou rohových kopech, jinak jsme byli na míči a Vimperk přehrávali. Projevilo se, že jsme si něco vyříkali a tým fungoval tak, jak měl. Sice jsme neměli některé hráče základu, lepili to náhradníky, ale spkojenost. Máme tři body a byla v zápase vidět naše zkušenost," hodnotil utkání Václav Domin a dodal: "Teď se již soustředíme na utkání v Hrdějovicích. Do sestavy se vrátí někteří marodi, tak věřím, že znovu zabodujeme."

Na vimperské lavičce opět zaskakoval za pracovně zaneprázdněného trenéra Lukáše Sýse asistent Michal Uhlík mladší. "Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání proti kvalitnímu celku. K utkání jsme přijeli ve slepené sestavě a byli nuceni použít věkem dva mladší dorostence, kterým patří velké díky, že obětovali svoje utkání se Čtyřmi Dvory. První poločas utkání byl vyrovnaný, soupeř měl sice po většinu času míč na svých kopačkách, ale do nějakých větších gólových příležitostí se nedostával. Jednou se nám nepodařil uhlídat kapitán domácího celku, který ukázal nadstandardní kvality na I. A třídu a vstřelil úvodní gól utkání. Do druhého poločasu jsme šli s úkolem nedostat druhý gól a pokusit se vyrovnat. Bohužel, hned v první minutě druhého poločasu jsme inkasovali z rohového kopu a bylo prakticky po utkání. Ke konci nám začaly docházet síly a soupeř přidal ještě tři góly. Více než konečný výsledek mě mrzí zranění Jardy Uhlíka, který musel v deváté minutě opustit hřiště pro zranění kolene a byl odvezen sanitkou do nemocnice. Doufám, že to nebude nic vážného a brzy bude zpět na hřišti," shrnul utkání vimperský trenér Uhlík a doplnil: "V následujícím kole nás čeká doma v Šumava aréně celek Vodňan. My se musíme přes týden na tento zápas připravit a již bodovat."