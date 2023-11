Tým mužů po minulé sezoně jednoznačně postoupil z I.B třídy a spíše z ostatních klubů než ze Zlatky se ozývala slova o tom, že bude tým hlavním kandidátem postupu. Přímo ve Zlaté Koruně však postup není jednoznačným cílem. "My jsme si žádný postupový cíl nedávali. Říkali jsme, že s klukama, které zde máme, chceme hrát pěkný fotbal a užívat si ho. Oproti předchozí sezoně si tu současnou užíváme v tom smyslu, že před sebou nemáme jasný cíl, který musíme splnit. To, že jsme druzí, považujeme za mimořádný úspěch. Je to pro nás historická první sezona v I.A třídě a jestli skončíme druzí, třetí, nebo náhodou první, to neřešíme. Ano, jsme druzí, takže by bylo hloupé říkat, že nechceme hrát na špici," hovořil o ambicích týmu mužů Pavel Král.

Ve Zlaté Koruně pochopili, že to do budoucna bez mládežnických celků nepůjde. A pracují s nimi tak dobře, že kromě starší přípravky mají v daných soutěžích i nejlepší střelce. Výchova mládeže je na skvělé úrovni. Je to o bývalých hráčích, rodičích, či o několika zapálených „blbcích“, kteří tomu věnují všechno? "Blbci jsou tady dva, já a Jarda Král," uvedl s úsměvem předseda a pokračoval: "Děláme to už patnáct let. Když jsem s trénováním dětí začínal, tam mě nikdy nenapadlo, že bych to mohl dělat tak dlouho. Ale moc nás to baví. Asi máme štěstí na to, že se daří, jsou výsledky, rodiče jsou spokojeni. Máme asi zvuk i za hranicemi Zlatky, protože k nám chodí děti i ze širšího okolí. Dlouho jsme se sem snažili dostat další trenéry, protože počet dětí rostl. Po covidové pauze je zde o fotbal ohromný zájem. A konečně se nám podařilo dostat sem další trenéry. Trenérský kádr u mládeže se rozrostl i o současné hráče. Trénují Venca Beránek, Lukáš Matúš, Karel Bednařík, což je fyzioterapeut. Ti všichni se zapojili, je to hned veselejší a funguje to dobře."

Ne každý klub sídlící v obci velikosti Zlaté Koruny se však mládeži věnuje. "Prvotně jsme s dětmi začínali z toho důvodu, aby měly na vesnici nějaké vyžití, což je dodnes hlavní motiv. My jsme vesnický klub a jsme na to hrdí. Druhotný důvod byl vychovávat hráče pro tým dospělých a nám se to kondčně začíná dařit. V současné době je prvním z toho úvodního ročníku Matěj Král, který naskakuje za chlapy. Po různých dorostech, nejvíce v Českém Krumlově, pak máme další nadějné hráče a věříme, že časem najdou své místo i v sestavě Zlatky," doplnil ještě k výchově mládeže Pavel Král.

Za humny je Slavoj Český Krumlov. Neláká rodiče dát děti právě sem z důvodu, že se hrají vyšší soutěže? „My si na nezájem dětí nemůžeme stěžovat. Těch máme opravdu dost. Na první místě jsou děti ze Zlaté Koruny, které zde chceme mít, ale pokud chtějí hrát jinde, nebráníme jim. Spádová oblast k nám je Dolní Třebonín, Srnín, Český Krumlov. Je to na rozhodnutí rodičů, kam děti dají a asi máme dobrou pověst, když chodí k nám,“ kvituje zájem předseda klubu.

Skvělí fanoušci Zlaté Koruny.Zdroj: Jan ŠkrleDůležitým faktorem fotbalu ve Zlaté Koruně jsou fanoušci. Patří mezi nejlepší v kraji. Mají skvělou hymnu, jezdí s chlapama na zápasy a jsou slyšet. "My jsme z fanoušků nadšení. Vše vzniká postupně. Já osobně jako aktivní hráč zažil před lety, že jsme měli na zápase deset lidí. Pak se začalo dařit, dařilo se i v B třídě, lidi fotbal začal bavit, ale bylo třeba tomu trochu pomoci. My tomu třeba pomohli tou hymnou, jejíž slova jsme si složili sami a nazpíval nám ji Čechomor. Pak jsme pořídili klubové šály a fanoušci byli najednou u hřiště vidět. Nyní jsme pořídili nová trička, vozíme s sebou všude buben a postupně se fanoušci nabalují a všechny to baví. Vždy, když si přečtu reportáž i z našeho venkovního zápasu, tak ten dotyčný zmíní i naše fanoušky. A za to jim patří velký dík. A vědí to i naši hráči, kteří hrávali vyšší soutěže, ale tohle ještě nezažili. Zlatka je zkrátka jedna velká rodina. Vesnický rodinný klub, to jsme zkrátka my," vyzdvihl atmosféru v klubu Pavel Král a doplnil: „Byl bych rád, aby nám nadšení a atmosféra v klubu vydržela. Ne vždy se bude dařit, přijdou i horší zápasy, ale přeji si, aby nás to bavilo, i kdyby se prohrávalo. Když se vyhrává, tak umí fandit každý."